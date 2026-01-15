Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Con trai màn ảnh của Kiều Minh Tuấn tài năng ra sao?

Giải trí

Con trai màn ảnh của Kiều Minh Tuấn tài năng ra sao?

Huỳnh Hạo Khang từng Đất rừng phương Nam, Ngày xưa có một chuyện tình trước khi vào vai con trai Kiều Minh Tuấn trong phim Con kể ba nghe.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong phim Con kể ba nghe vừa ra rạp, Huỳnh Hạo Khang đóng vai Minh - con trai ông Thái (do Kiều Minh Tuấn đảm nhận). Ảnh: FB Hạo Khang.
Trong phim Con kể ba nghe vừa ra rạp, Huỳnh Hạo Khang đóng vai Minh - con trai ông Thái (do Kiều Minh Tuấn đảm nhận). Ảnh: FB Hạo Khang.
Theo Znews, nhân vật của Hạo Khang trong Con kể ba nghe lớn dần thu mình, sống khép kín sau khi chứng kiến mẹ ra đi sau tai nạn nghề nghiệp. Theo Người Lao Động, Minh đang ở tuổi vị thành niên, nhạy cảm, dễ tổn thương, trong khi đó, nhân vật ông Thái của Kiều Minh Tuấn là một người cha cộc cằn, kiệm lời, không giỏi thể hiện cảm xúc. Ảnh: FB Hạo Khang.
Theo Znews, nhân vật của Hạo Khang trong Con kể ba nghe lớn dần thu mình, sống khép kín sau khi chứng kiến mẹ ra đi sau tai nạn nghề nghiệp. Theo Người Lao Động, Minh đang ở tuổi vị thành niên, nhạy cảm, dễ tổn thương, trong khi đó, nhân vật ông Thái của Kiều Minh Tuấn là một người cha cộc cằn, kiệm lời, không giỏi thể hiện cảm xúc. Ảnh: FB Hạo Khang.
Hạo Khang từng đóng đóng vai bé An trong phim điện ảnh Đất rừng phương Nam. Ở bản truyền hình, Hùng Thuận đóng vai An. Ảnh: FB Hạo Khang, Dân Việt.
Hạo Khang từng đóng đóng vai bé An trong phim điện ảnh Đất rừng phương Nam. Ở bản truyền hình, Hùng Thuận đóng vai An. Ảnh: FB Hạo Khang, Dân Việt.
Hạo Khang chia sẻ trên Dân Việt, sau khi đóng Đất rừng phương Nam, em được nhiều người ở trường học nhận ra, hay gọi là bé An. Hồng Ánh hết lời khen ngợi diễn xuất của Hạo Khang. Cô chia sẻ trên VOV: “An (Hạo Khang) giỏi lắm, biết võ và bé rất biết diễn xuất, nghĩ lại cảnh quay cuối cùng của hai má con vẫn làm tôi rơm rớm nước mắt”. Ảnh: FB Hạo Khang.
Hạo Khang chia sẻ trên Dân Việt, sau khi đóng Đất rừng phương Nam, em được nhiều người ở trường học nhận ra, hay gọi là bé An. Hồng Ánh hết lời khen ngợi diễn xuất của Hạo Khang. Cô chia sẻ trên VOV: “An (Hạo Khang) giỏi lắm, biết võ và bé rất biết diễn xuất, nghĩ lại cảnh quay cuối cùng của hai má con vẫn làm tôi rơm rớm nước mắt”. Ảnh: FB Hạo Khang.
Hạo Khang còn đóng phim điện ảnh Ngày xưa có một chuyện tình. Ảnh: FB Hạo Khang.
Hạo Khang còn đóng phim điện ảnh Ngày xưa có một chuyện tình. Ảnh: FB Hạo Khang.
Hạo Khang vào vai Phúc giai đoạn năm 12 tuổi trong phim Ngày xưa có một chuyện tình. Ảnh: VTV.
Hạo Khang vào vai Phúc giai đoạn năm 12 tuổi trong phim Ngày xưa có một chuyện tình. Ảnh: VTV.
Hạo Khang chia sẻ, em cố gắng xem thật nhiều bộ phim với nhiều thể loại để cải thiện khả năng diễn xuất. Ảnh: FB Hạo Khang.
Hạo Khang chia sẻ, em cố gắng xem thật nhiều bộ phim với nhiều thể loại để cải thiện khả năng diễn xuất. Ảnh: FB Hạo Khang.
"Em nghĩ rằng mình chỉ nên học hỏi, còn nếu bắt chước người khác, khán giả sẽ không thấy được nét đặc trưng của mình", nam diễn viên sinh năm 2010 chia sẻ. Ảnh: FB Hạo Khang.
"Em nghĩ rằng mình chỉ nên học hỏi, còn nếu bắt chước người khác, khán giả sẽ không thấy được nét đặc trưng của mình", nam diễn viên sinh năm 2010 chia sẻ. Ảnh: FB Hạo Khang.
Nhiều khán giả đặt kỳ vọng Hạo Khang sẽ tiếp tục tỏa sáng trong tương lai trên con đường nghệ thuật. Ảnh: FB Hạo Khang.
Nhiều khán giả đặt kỳ vọng Hạo Khang sẽ tiếp tục tỏa sáng trong tương lai trên con đường nghệ thuật. Ảnh: FB Hạo Khang.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Kiều Minh Tuấn #diễn viên Kiều Minh Tuấn #Huỳnh Hạo Khang #Hạo Khang #Con kể ba nghe

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT