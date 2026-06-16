Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Cô gái Đức vượt 9.000km nên duyên với chàng trai Việt

Từ một chuyến du lịch đến Việt Nam, Anni - cô gái Đức tìm thấy tình yêu, chọn Cần Thơ làm nơi sinh sống và sinh con đầu lòng.

Thu Cúc (tổng hợp)

Theo Vietnamnet, Annika (tên thường gọi là Anni, sinh 1995) là dược sĩ đến từ thành phố Kassel, Đức. Cô lần đầu đến Việt Nam vào tháng 12/2022. Tháng 7/2023, Anni trở lại Việt Nam và sống tại đây hơn một năm trước khi trở về Đức.

Cuối năm 2024, Anni một lần trở lại Việt Nam. Lần này, cô vô tình gặp anh Khánh Tường (sinh năm 1993, quê Cà Mau). Cả hai chạm mặt ở một quán cà phê tại Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang cũ). Anh Tường tò mò khi thấy cô gái ngoại quốc có thể gọi đồ uống thành thạo bằng tiếng Việt nên đến bắt chuyện làm quen. Sau cuộc trò chuyện ngắn, cả hai đã trở nên thân thiết.

Trong 1 tuần ở lại Việt Nam, Anni được anh Tường đưa đi tham quan nhiều nơi, đặc biệt là thành phố Cần Thơ. Khi Anni đi xe khách đến TP HCM để ra sân bay trở về Đức đón Giáng sinh, anh Tường chạy xe máy đuổi theo mà cô không hề hay biết. Đến TP HCM, anh mới gọi cho Anni, đề nghị được tiễn cô ra sân bay.

vietnamnet2.jpg
Tường - Anni diện áo dài. Ảnh: Vietnamnet.

Sau 3 tuần kể từ ngày tạm biệt ở sân bay, Anni đã vượt 9.000km từ Đức về Cần Thơ - nơi anh Tường đang sống và làm việc, để tìm gặp người thương. Được hai bên gia đình ủng hộ, Anni và Khánh Tường về chung một nhà, cùng chuyển đến thành phố Cần Thơ để lập nghiệp. Tháng 7/2025, Anni mang thai con đầu lòng. Cô quyết định sinh con ở Việt Nam.

Hiện Anni duy trì website và tài khoản Instagram để chia sẻ cuộc sống gia đình, văn hóa, ẩm thực Việt Nam cũng như những trải nghiệm của một người nước ngoài sinh sống tại miền Tây.

vietnamnet-4207.jpg
Cặp đôi có một cô con gái chung. Ảnh: Vietnamnet.

Trong một bài đăng trên Instagram, Anni cho biết cô và Tường gặp nhau vào thời điểm cả hai đều đang tìm kiếm hướng đi mới cho cuộc sống. Theo cô, họ cùng chia sẻ mong muốn xây dựng một không gian kết nối văn hóa và ngôn ngữ.

Sau khi con gái Mai An chào đời, cặp đôi trồng một cây xoài trong khu vườn nhỏ của gia đình như dấu mốc cho hành trình mới. Anni viết: “Chúng tôi muốn đưa mọi người đồng hành trên hành trình này để khích lệ mỗi người dám theo đuổi giấc mơ của mình, kể cả khi chưa biết phải bắt đầu từ đâu”.

Mời quý độc giả xem video: "Xu hướng chưa vội về nhà của giới trẻ Việt". Nguồn VTV.
#Tình yêu xuyên quốc gia #Hôn nhân #Cần Thơ #Việt Nam #Du lịch

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

Giới trẻ rộn ràng khoe lì xì ngày đi làm đầu năm

Việc khoe lì xì ngày đầu năm không chỉ để 'khoe khéo' thu nhập, mà đó là cách giới trẻ chia sẻ niềm vui, sự lạc quan và tạo động lực cho năm làm việc bùng nổ.

1.png
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài, nhiều người đã bắt đầu quay trở lại với guồng quay công việc. Cùng với đó trên mạng xã hội, giới trẻ đang vô cùng hào hứng check-in tại văn phòng với "chiến lợi phẩm" là những phong bao lì xì may mắn từ sếp và đồng nghiệp.
2.png
Tại các văn phòng, việc nhận lì xì đầu năm đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu. Những phong bao lì xì không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là lời chúc cho một năm mới công việc hanh thông, "thuận buồm xuôi gió".
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Họp lớp trong dịp nghỉ Tết, giới trẻ đối mặt “7749 câu chuyện” khó đỡ

Cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, bên cạnh không khí sum họp gia đình, lời mời họp lớp lại trở thành “chủ đề nóng” với nhiều bạn trẻ.

Cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, bên cạnh không khí sum họp gia đình, lời mời họp lớp lại trở thành “chủ đề nóng” với nhiều bạn trẻ. Từ niềm háo hức gặp lại bạn bè cũ cho đến áp lực vô hình mang tên so sánh, hỏi han đời tư, họp lớp Tết đang tạo nên hàng loạt câu chuyện “7749 kiểu” khiến mạng xã hội bàn luận sôi nổi.

42638268277839598433526767410432.jpg
Họp "lớp người ta" khiến "lớp mình" trầm trồ (Ảnh: Fanpage Nghệ An)
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Cách giới trẻ đối phó với câu hỏi về yêu đương trong mùa Tết

Trước những câu hỏi của người lớn về chuyện yêu đương, kết hôn vào dịp Tết, nhiều bạn trẻ đã có những cách phản ứng khác nhau.

Tết vốn là mùa sum vầy, mùa đoàn tụ, nhưng với nhiều người trẻ, đó cũng là mùa… căng thẳng khi phải đối diện với loạt “câu hỏi kinh điển” từ họ hàng: “Có người yêu chưa?”, “Bao giờ cưới?”, “Khi nào mới dẫn về ra mắt?”, “Sao con nhà người ta có đôi có cặp hết rồi?”. Những câu hỏi tưởng chừng vô hại này lại trở thành nỗi áp lực tâm lý mỗi dịp xuân về.

1.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới