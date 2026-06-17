Minh Triệu lên tiếng về tranh cãi trang phục tại thảm đỏ

Bị cho là mặc không đúng quy định trang phục và chen vào lối đi trên thảm đỏ công chiếu phim, Minh Triệu đã đăng bài phản hồi trên trang cá nhân.

Tối ngày 16/6, buổi công chiếu phim "Mesdames Thanh Sắc" diễn ra tại TP HCM, thu hút đông đảo nghệ sĩ và khách mời tham dự. Sau sự kiện, người mẫu Minh Triệu bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Một số bài đăng và video lan truyền cho rằng cô xuất hiện với trang phục không đúng tông màu được ban tổ chức yêu cầu. Bên cạnh đó, một số ý kiến còn nhận định người mẫu đã đi vào khu vực thảm đỏ khi MC đang giới thiệu dàn diễn viên chính.

Trước những ý kiến trái chiều, Minh Triệu đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân để giải thích. Người mẫu cho biết mục đích chính của sự kiện là giới thiệu bộ phim mới. Theo cô, khách mời vẫn có thể kết hợp thêm các màu sắc khác bên cạnh yêu cầu về trang phục của chương trình.

"Mình tin ban tổ chức cũng không cấm đoán khách mời có thể phối cùng màu khác bên cạnh việc mình vẫn giữ quy định trang phục là váy và giày đen", Minh Triệu chia sẻ.

Hình ảnh Minh Triệu tại thảm đỏ. Ảnh: Znews.

Bên cạnh câu chuyện trang phục, Minh Triệu cũng phản hồi về nghi vấn chen vào lối đi trên thảm đỏ. Người mẫu cho biết khu vực sự kiện khá đông người và chỉ có một tuyến di chuyển dành cho khách mời. Cô khẳng định toàn bộ quá trình di chuyển đều được nhân viên và ban tổ chức hướng dẫn.

"Thảm đỏ rất đông và chỉ có một tuyến đi mà mình được nhân viên và ban tổ chức của chương trình hướng dẫn, chú ý không tự tiện đi nhé. Có ban tổ chức đón từ cửa thang máy rồi", cô viết.

Minh Triệu cho biết thời điểm đó cô vừa chụp ảnh cùng Thanh Hằng và di chuyển theo lộ trình đã được sắp xếp. Người mẫu không đồng tình với một số tiêu đề lan truyền trên mạng xã hội vì cho rằng chúng làm sự việc trở nên căng thẳng hơn thực tế.

Trong bài đăng, Minh Triệu cho biết cô tham dự buổi công chiếu với mong muốn chia vui cùng ê-kíp làm phim, không có ý định tạo sự chú ý từ những tranh luận bên lề. "Mong mọi người tập trung vào phim nhiều hơn. Mình đến đây chỉ là để chia vui, không có nhu cầu thu hút sự chú ý bằng những tranh cãi. Xin cảm ơn", cô chia sẻ.

Hiện phản hồi của Minh Triệu tiếp tục nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Trong khi một bộ phận khán giả đồng tình với lời giải thích của người mẫu, nhiều ý kiến khác vẫn tiếp tục bàn luận về những hình ảnh và video được ghi lại tại sự kiện.

Về phía "Mesdames Thanh Sắc", bộ phim do đạo diễn Thắng Vũ thực hiện, quy tụ dàn diễn viên gồm Thanh Hằng, Hồng Ánh, Lương Thế Thành cùng nhiều gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt.