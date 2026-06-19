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Giải trí - Giới trẻ

NSND Minh Châu, Hương Dung lên tiếng về ‘hợp đồng kỳ nghỉ’

Mới đây, NSND Minh Châu và NSND Hương Dung thu hút sự chú ý khi chia sẻ trải nghiệm liên quan đến các hợp đồng nghỉ dưỡng mà cả hai từng tham gia.

Thu Cúc (tổng hợp)

Trong cuộc phỏng vấn với Znews, Minh Châu cho biết năm 2022 bà được tư vấn mua một loại thẻ nghỉ dưỡng trị giá hàng trăm triệu đồng. Sau đó, bà tiếp tục được tư vấn nâng cấp thẻ với chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng. Dù được hứa nhận một khoản lợi ích trong 6 năm đầu tiên, đến nay nữ nghệ sĩ cho biết vẫn chưa nhận được bất cứ khoản tiền nào.

Tháng 10/2023, một người ở công ty khác gọi điện đề nghị mua lại hợp đồng của nữ nghệ sĩ với điều kiện bà phải mua thêm sản phẩm bên họ. Tuy nhiên, việc mua bán lại thẻ đã không diễn ra như cam kết. Đến tháng 3/2024, một người khác tiếp tục đề nghị thuê lại thẻ nghỉ dưỡng trong 5 năm. Sau đó, Minh Châu chi thêm hàng trăm triệu đồng để ký hợp đồng cho thuê thẻ và nhận được một vài khoản thanh toán ban đầu.

Tuy nhiên, sau đó nữ nghệ sĩ nhận được thông báo nhân viên làm việc với bà đã nghỉ việc. Phía khách sạn cũng cho biết không nhận được bất cứ liên hệ đặt phòng hay sử dụng dịch vụ nào từ người này.

Theo Dân Việt, sau khi theo dõi các phóng sự trên truyền hình và tìm hiểu thêm về những trường hợp tương tự, NSND Minh Châu đã tìm đến luật sư để rà soát hồ sơ, tài liệu liên quan. Bà cho biết muốn thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trong khi đó, theo Tiền Phong, NSND Hương Dung cho biết từng mua một số hợp đồng nghỉ dưỡng từ năm 2020. Tuy nhiên, do không còn nhu cầu sử dụng, bà muốn chuyển nhượng lại để thu hồi vốn.

Năm 2024, nữ nghệ sĩ nhận được lời mời hỗ trợ chuyển nhượng kỳ nghỉ với tổng giá trị được giới thiệu hơn một tỷ đồng. Để thực hiện giao dịch, bà được yêu cầu nộp trước 20% giá trị hợp đồng chuyển nhượng, tương đương khoảng 230 triệu đồng dưới dạng phí hoa hồng.

Do không có sẵn tiền mặt, bà sử dụng thẻ tín dụng và chuyển khoản để thanh toán. Cụ thể, nữ nghệ sĩ thanh toán 60 triệu đồng qua thẻ tín dụng và 15 triệu đồng bằng chuyển khoản. NSND Hương Dung cũng cho biết bà được yêu cầu ký vào một bộ hồ sơ chưa điền tên với lý do phục vụ thủ tục cho người mua sau này.

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NSND Hương Dung. Ảnh: VTV.

Một tháng sau, khi nhận bưu kiện gửi về nhà, nữ nghệ sĩ bất ngờ phát hiện bên trong là một hợp đồng nghỉ dưỡng thời hạn 25 năm thay vì hồ sơ chuyển nhượng như mong muốn ban đầu. Ngoài ra, bà từng tham gia một hợp đồng nghỉ dưỡng khác theo hình thức trả góp với tổng số tiền 40 triệu đồng. Sau quá trình khiếu nại, bà được hoàn lại tiền nhưng bị khấu trừ 30%.

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NSND Minh Châu. Ảnh: Dân Việt.

Thuộc thế hệ vàng của điện ảnh Việt Nam, nghệ sĩ Minh Châu được khán giả nhớ đến qua vai Nguyệt trong bộ phim "Cô gái trên sông" và Liên trong "Người đàn bà nghịch cát".

Ngoài ra, một trong những vai diễn được công chúng yêu thích nhất của nữ nghệ sĩ là bà Thường trong phim "Bí thư tỉnh ủy".

NSND Hương Dung sinh năm 1960. Khi công tác tại Đoàn kịch Công an nhân dân, nữ nghệ sĩ giành Huy chương Vàng với vai nữ ký giả trong vở "Nữ ký giả".

Trên màn ảnh, Hương Dung từng gây chú ý khi tham gia bộ phim "Săn bắt cướp" của đạo diễn Trần Phương. Bộ phim từng tạo sức hút lớn tại các rạp chiếu trên cả nước.

Sau đó, bà tiếp tục ghi dấu với loạt phim truyền hình như "Chạy án", "Của để dành", "Chủ tịch tỉnh" và "Cầu vồng tình yêu". Đặc biệt, vai người mẹ của Cao Thanh Lâm trong "Chạy án" là một trong những vai diễn được khán giả nhớ tới nhiều nhất trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ.

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Nghệ sĩ Hương Dung trong phim "Chạy án". Ảnh: Văn Hóa Nghệ Thuật.

Bên cạnh diễn xuất, nghệ sĩ Hương Dung còn tham gia công tác sản xuất phim, làm phó đạo diễn và lồng tiếng cho nhiều tác phẩm truyền hình. Bà được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2010 và trở thành NSND vào năm 2024.

Mời quý độc giả xem video: "NSND Minh Châu chia sẻ về cuộc sống". Nguồn Vietnamnet.
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