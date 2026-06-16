Rộ tin Miss International 2026 bỏ thi áo tắm, cuộc thi còn giữ được sức hút?

Thông tin Miss International có thể bỏ phần thi áo tắm vào năm nay tạo ra nhiều ý kiến trái chiều về tương lai các cuộc thi sắc đẹp.

Chuyên trang sắc đẹp Missosology cho biết Miss International có thể loại bỏ phần thi áo tắm trong chung kết mùa giải 2026. Thông tin này nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận trong cộng đồng yêu sắc đẹp quốc tế.

Với lịch sử hơn 60 năm và thuộc nhóm những đấu trường nhan sắc lớn trên thế giới, mọi thay đổi về tiêu chí của Miss International đều thu hút sự quan tâm của khán giả. Dù phía cuộc thi chưa xác nhận thông tin trên, nếu được áp dụng, đây sẽ là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của Miss International trong nhiều năm qua.

Xu hướng thay đổi của các cuộc thi nhan sắc

Được thành lập tại Nhật Bản từ năm 1960, Miss International là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời và có sức ảnh hưởng quốc tế. Trong nhiều năm, cuộc thi theo đuổi hình ảnh người phụ nữ hiện đại, có khả năng kết nối văn hóa và tạo ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng.

Theo Missosology, Miss International đang đi theo xu hướng đã xuất hiện trong ngành công nghiệp sắc đẹp suốt hơn một thập niên qua. Nhiều cuộc thi quốc tế hiện không chỉ tìm kiếm người đẹp có ngoại hình nổi bật mà còn chú trọng khả năng lãnh đạo, các hoạt động xã hội và vai trò đại diện sau đăng quang.

Miss World là ví dụ tiêu biểu. Theo Znews, cuộc thi đã chính thức loại bỏ phần thi áo tắm từ năm 2015. Chủ tịch cuộc thi, bà Julia Morley, khi đó cho rằng màn trình diễn bikini không còn phù hợp với định hướng mà Miss World theo đuổi.

Sau khi bỏ phần thi áo tắm, Miss World chuyển trọng tâm sang các dự án cộng đồng và hoạt động nhân ái. Quyết định này thường được xem là một dấu mốc cho xu hướng thay đổi trong ngành sắc đẹp quốc tế. Tuy nhiên, nó cũng từng khiến một bộ phận khán giả cho rằng cuộc thi đã mất đi một trong những phần thi mang tính biểu tượng.

Theo thông tin được Missosology đăng tải, các tiêu chí như nhân cách, lòng trắc ẩn, kỹ năng giao tiếp và khả năng truyền cảm hứng sẽ được chú trọng hơn trong quá trình đánh giá thí sinh của Miss International.

Đương kim hoa hậu và 4 á hậu Miss International. Ảnh: Miss International.

Khán giả chia thành hai luồng quan điểm

Trong nhiều thập niên, phần thi áo tắm được xem là cơ hội để ban giám khảo đánh giá hình thể, thần thái và khả năng trình diễn của thí sinh. Đây cũng là một trong những nội dung thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Nhóm ủng hộ việc loại bỏ phần thi này cho rằng các cuộc thi nhan sắc cần phản ánh những giá trị hiện đại. Theo họ, vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn thể hiện qua tư duy, bản lĩnh, khả năng lãnh đạo và những đóng góp cho cộng đồng.

Một số ý kiến nhận định việc giảm sự tập trung vào hình thể có thể giúp thí sinh có thêm cơ hội thể hiện năng lực và câu chuyện cá nhân. Khán giả từ đó cũng có cái nhìn toàn diện hơn về người đẹp thay vì chỉ chú ý đến vóc dáng hay số đo.

Ở chiều ngược lại, nhiều người lo ngại rằng khi các tiêu chí về ngoại hình liên tục bị thu hẹp, ranh giới giữa một cuộc thi sắc đẹp và một cuộc thi tìm kiếm đại sứ truyền cảm hứng cũng trở nên mờ nhạt hơn.

Theo nhóm khán giả này, hình thể vẫn là một phần của vẻ đẹp tổng thể và cần được đánh giá như những tiêu chí khác. Họ cho rằng phần thi áo tắm không chỉ là dịp để đánh giá vóc dáng mà còn phản ánh sự tự tin, kỹ năng trình diễn và khả năng làm chủ sân khấu của thí sinh.

Nếu yếu tố hình thể không còn được xem trọng, bản chất của một cuộc thi nhan sắc có thể thay đổi đáng kể.

Cuộc thi sắc đẹp có còn cần đánh giá hình thể?

Bên cạnh tranh luận về giá trị, nhiều khán giả đặt ra câu hỏi thực tế hơn: một cuộc thi sắc đẹp sẽ vận hành ra sao nếu giảm vai trò của yếu tố ngoại hình?

Trong nhiều năm, các cuộc thi hoa hậu không chỉ là sân chơi văn hóa mà còn gắn liền với ngành thời trang, mỹ phẩm và quảng cáo. Các thương hiệu tài trợ thường tìm kiếm những đại diện có khả năng truyền thông tốt nhưng đồng thời cũng sở hữu ngoại hình nổi bật.

Vì vậy, theo một số quan điểm, việc đề cao trí tuệ và nhân cách không đồng nghĩa với việc giảm vai trò của vẻ đẹp hình thể. Thách thức lớn nhất của các cuộc thi hiện nay là tìm được sự cân bằng giữa hai yếu tố này.

Một ví dụ từng gây chú ý là Miss Grand International 2022. Khi cuộc thi được tổ chức tại Indonesia, ban tổ chức quyết định không tổ chức phần trình diễn bikini nhằm phù hợp với văn hóa Indonesia. Thay vào đó, các thí sinh xuất hiện trong trang phục thể thao.

Phản ứng của khán giả thời điểm đó cho thấy phần thi áo tắm vẫn được xem là một trong những nội dung tạo sức hút lớn cho các cuộc thi nhan sắc.

Phần thi áo tắm không phải yếu tố duy nhất quyết định thành công của một cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, việc thay thế một nội dung đã tồn tại nhiều thập niên đòi hỏi ban tổ chức phải tạo ra những phần thi mới đủ hấp dẫn để giữ chân khán giả.

Hiện phía Miss International chưa đưa ra thông báo chính thức về việc thay đổi thể thức thi đấu. Dù vậy, những tranh luận xoay quanh thông tin từ Missosology cho thấy các cuộc thi sắc đẹp đang đứng trước áp lực phải thay đổi để phù hợp với quan niệm hiện đại về phụ nữ.

Việc giữ hay bỏ phần thi áo tắm có thể không quyết định toàn bộ sức hút của một cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, cách ban tổ chức xây dựng những nội dung thay thế đủ hấp dẫn hay không mới là yếu tố quyết định liệu khán giả có tiếp tục đồng hành với cuộc thi trong tương lai. Bởi khi các đấu trường nhan sắc bước vào giai đoạn thay đổi, bài toán khó nhất không phải là bỏ một phần thi truyền thống, mà là giữ được lý do để công chúng tiếp tục theo dõi.