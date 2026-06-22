Nữ sinh Gen Z: 'Tôi tự kiếm tiền để du lịch biển đảo trong 12 ngày'

Vừa học đại học, vừa làm nhiếp ảnh tự do vào cuối tuần, Nhung dành toàn bộ tiền tích góp để thực hiện chuyến khám phá biển đảo Việt Nam kéo dài 12 ngày.

Tạ Thị Nhung (sinh năm 2005, quê Phú Thọ) vừa hoàn thành chuyến đi một mình kéo dài 12 ngày qua nhiều vùng biển đảo Việt Nam bằng số tiền tiết kiệm từ công việc chụp ảnh tự do. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Nhung cho biết khoảnh khắc đặt chân đến đảo Lý Sơn sau gần 18 tiếng di chuyển từ Hà Nội là điều khiến hành trình trở nên thực sự xứng đáng.

"Mọi sự chờ đợi và vất vả đều được đền đáp"

- Vì sao chị lại chọn biển đảo cho chuyến đi một mình kéo dài 12 ngày thay vì một hành trình khác?

Là người yêu thiên nhiên và từng khám phá nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, tôi nhận ra mình còn khá ít trải nghiệm với biển đảo. Trước đây, tôi chỉ đi biển một đến hai lần mỗi năm để nghỉ ngơi nên chưa thực sự hiểu về cuộc sống, văn hóa và con người vùng biển.

Vì vậy, trong kỳ nghỉ hè, tôi quyết định dành toàn bộ tiền tiết kiệm cho chuyến đi một mình kéo dài 12 ngày qua những vùng biển tôi luôn mong muốn khám phá. Tôi muốn không chỉ ngắm cảnh mà còn sống chậm, thức dậy cùng tiếng sóng, dõi theo những đoàn thuyền ra khơi và cảm nhận nhịp sống bình dị của người dân địa phương.

Trước chuyến đi, tôi nghĩ biển nơi nào cũng giống nhau và bản thân yêu núi rừng hơn. Nhưng hành trình này đã thay đổi suy nghĩ ấy. Mỗi vùng biển lại có màu nước, địa hình, câu chuyện và bản sắc riêng, khiến tôi thêm yêu vẻ đẹp đa dạng của biển đảo Việt Nam.

- Trước chuyến đi, chị hình dung hành trình sẽ như thế nào? Thực tế có khác với kỳ vọng ban đầu không?

Tôi chuẩn bị khá kỹ, từ lịch trình, đặt dịch vụ đến sức khỏe và tài chính nên phần lớn mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, lịch trình dày đặc cũng mang đến không ít thử thách. Thời tiết nắng nóng miền Trung cùng việc liên tục di chuyển bằng tàu, xe và máy bay khiến tôi nhiều lúc khá áp lực. Có những ngày tôi đến ga tàu hay bến cảng chỉ vừa kịp giờ khởi hành.

Chuyến đi không thư thả như nhiều người nghĩ, nhưng chính những tình huống bất ngờ ấy lại khiến hành trình trở nên đáng nhớ hơn và giúp tôi học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh.

- Khoảnh khắc nào trong 12 ngày khiến chị cảm thấy chuyến đi thực sự xứng đáng?

Đó là lúc tôi đặt chân đến đảo Lý Sơn sau gần 18 tiếng di chuyển từ Hà Nội vào Quảng Ngãi. Quãng đường dài khiến tôi gần như kiệt sức, nhưng mọi mệt mỏi đều tan biến khi con tàu tiến gần đảo.

Trước mắt tôi là màu nước trong xanh, những vách đá núi lửa hùng vĩ và cánh đồng tỏi đặc trưng của Lý Sơn. Gió biển và ánh nắng vàng khiến tôi cảm thấy mọi sự chờ đợi đều được đền đáp xứng đáng.

Khoảnh khắc ấy giúp tôi nhận ra những điều đẹp nhất không nằm ở sự tiện nghi, mà ở cảm giác được đến nơi mình luôn mong ước và tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của thiên nhiên.

"Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng tiếp thêm rất nhiều cảm hứng”

- Có cuộc gặp gỡ nào trên đường để lại cho chị nhiều cảm xúc đặc biệt?

Đi một mình giúp tôi dễ dàng kết nối với nhiều người hơn. Gần như ở mỗi điểm dừng chân, tôi đều quen thêm những người bạn mới và được lắng nghe nhiều câu chuyện thú vị.

Ấn tượng nhất là nhóm năm bạn nam đang thực hiện hành trình xuyên Việt mà tôi gặp tại Công viên đá Ninh Thuận. Ban đầu tôi chỉ nhờ các bạn chụp giúp vài tấm ảnh, nhưng sau đó cả nhóm trò chuyện rất cởi mở về những chuyến đi, thiên nhiên và dự định của tuổi trẻ.

Nguồn năng lượng tích cực của các bạn khiến tôi càng quyết tâm thực hiện ước mơ xuyên Việt khi 22 tuổi và học thêm nhiều kinh nghiệm cho những hành trình dài.

- Theo chị, đi một mình mang lại trải nghiệm gì khác so với đi cùng bạn bè?

Điều tôi thích nhất là được hoàn toàn chủ động. Tôi có thể quyết định đi đâu, ở lại bao lâu hay dừng chân ở một làng chài, nhà thờ nhỏ hoặc bãi biển vắng chỉ vì thấy tò mò.

Đi cùng bạn bè mang lại nhiều niềm vui, còn đi một mình giúp tôi lắng nghe bản thân, tự đưa ra quyết định và tận hưởng hành trình theo cách riêng.

"Đam mê bền vững hơn khi tự chủ tài chính"

- Là sinh viên năm thứ ba, chị cân bằng việc học, công việc và đam mê xê dịch như thế nào?

Hiện tôi là sinh viên năm thứ ba Đại học Kinh tế Quốc dân và làm nhiếp ảnh tự do vào cuối tuần. Trong tuần tôi tập trung cho việc học, còn cuối tuần dành cho công việc.

Nguồn thu nhập này giúp tôi chủ động tài chính để theo đuổi đam mê khám phá, đồng thời có cơ hội đặt chân đến nhiều vùng đất mới. Nhờ vậy, tôi đã đi hết các tỉnh miền Bắc khi mới 20 tuổi.

Tôi luôn quan niệm đam mê sẽ ý nghĩa hơn khi mình chủ động được thời gian, tài chính và vẫn hoàn thành tốt những trách nhiệm quan trọng.

- Công việc chụp ảnh tự do hỗ trợ chị như thế nào trong những chuyến đi dài ngày?

Công việc giúp tôi rèn luyện sức khỏe, khả năng thích nghi và xử lý tình huống khi thường xuyên phải di chuyển, làm việc với cường độ cao.

Bên cạnh nguồn thu nhập ổn định, nghề chụp ảnh còn giúp tôi hình thành thói quen lên kế hoạch, quản lý thời gian và giải quyết những vấn đề phát sinh. Nhờ đó, tôi tự tin hơn khi thực hiện những hành trình dài ngày một mình.

"Vẻ đẹp biển đảo còn nằm ở những con người bình dị"

- Trong chuyến đi, bức ảnh nào khiến chị tâm đắc nhất?

Đó là bức ảnh chụp một người đàn ông trên chuyến ca nô từ đảo Bé về đảo Lớn Lý Sơn. Mái tóc bạc, làn da rám nắng và đôi cánh tay rắn rỏi khiến tôi cảm nhận rõ dấu ấn của nhiều năm gắn bó với biển cả.

Chú ngồi lặng lẽ bên động cơ ca nô, không có điều gì đặc biệt nhưng lại khiến tôi xúc động. Tôi nhìn thấy ở đó hình ảnh những con người âm thầm mưu sinh trên biển, bền bỉ và giản dị.

Bức ảnh giúp tôi hiểu rằng vẻ đẹp biển đảo không chỉ nằm ở màu nước trong xanh hay cảnh sắc hùng vĩ, mà còn ở những con người đã dành cả cuộc đời để gắn bó với biển.

- Nhiều người chỉ thấy những bức ảnh đẹp sau chuyến đi. Phía sau đó là điều gì ít người biết?

Đó là rất nhiều sự chuẩn bị và kiên nhẫn. Đi một mình, tôi thường phải tự dựng chân máy, căn góc, bấm hẹn giờ rồi chạy qua chạy lại nhiều lần để có được một tấm hình ưng ý.

Phía sau mỗi bức ảnh còn là những quãng đường dài, những ngày nắng gắt, những buổi dậy từ rất sớm để đón bình minh hay những lần vội vã chạy kịp chuyến tàu, chuyến xe tiếp theo.

Với tôi, mỗi bức ảnh không chỉ lưu giữ một khung cảnh đẹp mà còn ghi lại những trải nghiệm và cảm xúc đã thực sự sống trong suốt hành trình.

- Sau chuyến đi này, chị đang ấp ủ thử thách nào tiếp theo?

Tôi muốn thực hiện một chuyến xuyên Việt để khám phá trọn vẹn dải đất hình chữ S. Tuy nhiên, tôi không vội thực hiện ngay. Tôi muốn hoàn thành việc học, tiếp tục làm việc và tiết kiệm để khi lên đường có thể tận hưởng hành trình một cách trọn vẹn nhất.