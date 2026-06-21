Á hậu Hoàng Thị Thanh Dược lan tỏa tình yêu với áo dài

Á hậu Hoàng Thị Thanh Dược chia sẻ, tà áo dài không chỉ tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ mà còn mang đến sự tự tin mỗi khi cô khoác lên mình.

Tối 20/6, chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 đã diễn ra tại Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), quy tụ 20 thí sinh xuất sắc nhất đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Kết quả chung cuộc, thí sinh Phùng Thị Huyền My đăng quang ngôi vị cao nhất. Người đẹp Hoàng Thị Thanh Dược đoạt giải Á hậu 3.

Á hậu 3 Hoàng Thị Thanh Dược. Ảnh: Tống Quốc Bằng

Trong đêm chung kết, Hoàng Thị Thanh Dược đã có phần thể hiện ấn tượng khi cùng các thí sinh trải qua các phần thi: Trang phục Áo dài sắc màu di sản, Trang phục Áo dài cách tân và Trang phục Dạ hội.

Ở phần thi ứng xử, Hoàng Thị Thanh Dược nhận được câu hỏi về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam từ câu ca dao "Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai" và sự thay đổi của người phụ nữ khi khoác lên mình tà áo dài hiện đại.

Thanh Dược chia sẻ, phụ nữ ngày nay có nhiều cơ hội khẳng định bản thân, tự tin, độc lập và dám theo đuổi ước mơ, nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp như tình yêu thương, sự thủy chung và tinh thần hướng về gia đình. Theo cô, tà áo dài chính là biểu tượng kết nối giữa vẻ đẹp hiện đại và những giá trị văn hóa bền vững của người phụ nữ Việt Nam.

Hoàng Thị Thanh Dược đoạt giải Á hậu 3 và giải phụ Người đẹp tài năng nghệ thuật. Ảnh: Tống Quốc Bằng

Hoàng Thị Thanh Dược đến từ Ninh Bình, hiện hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Nàng Á hậu cho biết, cô đã yêu thích áo dài từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Với Thanh Dược, tà áo dài không chỉ tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ mà còn mang đến sự tự tin mỗi khi cô khoác lên mình.

Thanh Dược chia sẻ, cách lan tỏa hiệu quả nhất chính là mặc áo dài trong cuộc sống hằng ngày. Khi mỗi người yêu và tự hào diện áo dài, những giá trị của trang phục truyền thống sẽ tự nhiên được truyền cảm hứng tới những người xung quanh.

Top 5 của cuộc thi. Ảnh: Tống Quốc Bằng

Cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 (Miss Heritage Ao Dai Global) không chỉ hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt nổi bật về nhan sắc mà còn tạo sân chơi tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống. Qua đó, góp phần khẳng định giá trị bền vững của trang phục dân tộc Việt Nam trong đời sống đương đại, đồng thời lan tỏa niềm tự hào dân tộc tới thế hệ trẻ.

Nhà thiết kế Cao Thu Vân - Trưởng BTC cuộc thi bày tỏ: "Với triệu người con đất Việt trên khắp thế giới, áo dài là trang phục phản chiếu tâm hồn, cốt cách và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt kiên cường nhưng vẻ ngoài mềm mại, uyển chuyển. Chữ di sản trong tên gọi của cuộc thi để khẳng định, áo dài là báu vật của quá khứ, niềm tự hào của hiện tại và là sứ giả văn hoá của tương lai.

Các thí sinh tham gia cuộc thi năm nay không chỉ đẹp mà còn có lòng nhân ái, tri thức, khát vọng mang giá trị cội nguồn ra thế giới. Nhìn các em kiêu hãnh sải bước trong tà áo dài, tôi biết rằng ngọn lửa di sản chưa bao giờ tắt, nó đang rực cháy hơn bao giờ hết. Các em là những đại sứ quảng bá vẻ đẹp Việt bay cao, bay xa và các em đều đã chiến thắng trong hành trình tôn vinh di sản văn hoá Việt".

Trong chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026, thí sinh Phùng Thị Huyền My đăng quang hoa hậu. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Cao Anh Thư, Á hậu 2 Dương Thị Khánh Linh, Á hậu 3 Hoàng Thị Thanh Dược và Á hậu 4 Hoàng Vũ Ngọc Ánh. NTK Cao Thu Vân - Trưởng BTC, Ths Đàm Hương Thủy - Nhà sáng lập cuộc thi và Hoa hậu Biển đảo 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh trao vương miện cho tân Hoa hậu. Ảnh: Tống Quốc Bằng Bên cạnh các danh hiệu chính, ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng phụ gồm: - Đào Thị Bích Phương: Người đẹp có gương mặt khả ái - Nguyễn Thị Bích Ngọc: Người đẹp ảnh di sản - Lê Hà Phương: Người đẹp truyền thông - Phùng Thị Huyền My: Người đẹp tri thức di sản - Cao Anh Thư: Người đẹp trình diễn áo dài đẹp nhất - Hoàng Vũ Ngọc Ánh: Người đẹp truyền cảm hứng văn hóa - Dương Thị Khánh Linh: Người đẹp nhân ái - Hoàng Thị Thanh Dược: Người đẹp tài năng nghệ thuật - Dương Phương Thảo: Người đẹp hình thể - Đàm Tố Uyên: Người đẹp du lịch quảng bá di sản

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: "Khoảnh khắc đăng quang của tân Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026". Nguồn BTC cung cấp.