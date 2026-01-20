Hà Nội

Cuộc sống sau ánh hào quang của Kiều Minh Tuấn

Giải trí

Cuộc sống sau ánh hào quang của Kiều Minh Tuấn

Kiều Minh Tuấn mất cha khi còn nhỏ. Nam diễn viên từng không có vai diễn, ngày chỉ ăn một bữa mì tôm vào thời kỳ khởi nghiệp diễn xuất.

Thu Cúc (tổng hợp)
Kiều Minh Tuấn đang góp mặt trong phim Con kể ba nghe. Trong dự án nghệ thuật vừa ra rạp, anh đóng vai ông Thái - một nghệ sĩ xiếc ‘gà trống nuôi con’ sau khi vợ qua đời. Chia sẻ trên Tiền Phong, Kiều Minh Tuấn cho biết, anh khóc khi xem lại phim Con kể ba nghe vì nhớ người cha quá cố. Ảnh: Vietnamnet.
“Tôi mất cha từ sớm nên kỷ niệm giữa hai cha con không nhiều. Tôi cũng chưa có con nên việc thể hiện cảm xúc của người cha dành cho con là thử thách lớn. Xem lại phim, tôi nhớ cha nên không kìm được cảm xúc”, nam diễn viên bày tỏ. Ảnh: Người Lao Động.
Năm 2024, Kiều Minh Tuấn chia sẻ về tuổi thơ thiếu vắng cha, mẹ làm trụ cột gia đình. Theo Du Lịch TP HCM, nam diễn viên cho biết, từ nhỏ anh đã nhìn thấy mẹ với nhiều vất vả nhưng lại là một phụ nữ vô cùng mạnh mẽ trong mắt các con. Ảnh: Du Lịch TP HCM.
Kiều Minh Tuấn kể rằng khi cha mất, anh từng thấy mẹ khóc nhiều lần. Vì quá nhỏ, Kiều Minh Tuấn chỉ biết khóc theo chứ chưa cảm nhận được nhiều những nỗi đau mà mẹ gặp phải lúc đó. Ảnh: VOH.
Trong cuộc phỏng vấn với Znews năm 2015, Kiều Minh Tuấn hé lộ về thời mới khởi nghiệp. Nam diễn viên thất nghiệp sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn.
Chờ show, Kiều Minh Tuấn chỉ ăn cầm hơi, ngày với 2 gói mì tôm. Biết bản thân không có lợi thế ngoại hình, nam diễn viên nỗ lực trau dồi diễn xuất, tham gia nhiều vai phụ trước khi trở nên nổi tiếng nhờ vai chính trong phim Em chưa 18. Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn.
Sau khi vụt sáng, Kiều Minh Tuấn tiếp tục cố gắng. Theo VOV, để hóa thân trọn vẹn vào vai diễn trong phim Con kể ba nghe, nam diễn viên đã giảm gần 30kg, dành nhiều tháng tập luyện xiếc và tự mình thực hiện hàng loạt cảnh mạo hiểm như đi thăng bằng trên dây, trên xe đạp, làm người bập bênh, thậm chí ngậm dầu phun lửa. Ảnh: VOV.
Kiều Minh Tuấn phải gồng toàn thân để giữ thăng bằng khi một diễn viên khác đứng trên vai mình ở trên dây. Dụng cụ hỗ trợ và dây an toàn chỉ gánh được 30% trọng lượng, còn 70% sức nặng do Kiều Minh Tuấn phải tự gánh.Ảnh: VOV.
