Hot girl đại diện Haiti tại World Cup: Tôi muốn được nhớ đến bởi tri thức

Nàng hot girl sở hữu hai tấm bằng đại học

Xuất hiện tại “Nóng cùng FIFA World Cup 2026”, đại diện đội tuyển Haiti - Hoàng Hoa nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng nhờ ngoại hình nổi bật. Hiện tại, công việc chính của Hoa là một mẫu ảnh và diễn viên tự do. Thế nhưng, điều khiến cô gái sinh năm 2000 này thực sự khác biệt chính là nền tảng học vấn đáng nể khi cô đã hoàn thành chương trình đào tạo ở cả hai lĩnh vực: Báo chí và Luật.

Hoàng Hoa gây ấn tượng ngay khi vừa xuất hiện tại “Nóng cùng FIFA World Cup 2026”.

Khi được hỏi về sự kết hợp có phần "trái ngược" giữa một mẫu ảnh tự do và một cử nhân Luật - Báo chí, Hoàng Hoa mỉm cười chia sẻ: “Mình nghĩ hai nền tảng này hỗ trợ cho mình rất nhiều. Luật giúp mình có tư duy logic, biết cách xây dựng lập luận và phản biện một cách chặt chẽ. Còn Báo chí giúp mình nhạy bén với thông tin, biết cách kể một câu chuyện hấp dẫn và kết nối với khán giả. Khi tham gia chương trình, đặc biệt trong các phần tranh luận về bóng đá, mình thấy sự bổ trợ này giúp mình vừa có kiến thức lại vừa có khả năng truyền tải tốt.”

Chính sự giao thoa ấy đã biến một cô gái mê thể thao từ nhỏ, luôn dõi theo các kỳ World Cup cùng gia đình, trở thành một đại diện bản lĩnh trên sóng truyền hình quốc gia. Với Hoa, đây không chỉ là một sân chơi giải trí, mà là cơ hội để cô thử thách bản thân ở một môi trường hoàn toàn mới, kết hợp giữa đam mê sân cỏ, khả năng tranh biện và kỹ năng xuất hiện trước công chúng.

"Phải lòng" Haiti từ tinh thần của những chiến binh vượt khó

Trong số 48 đội tuyển, Haiti có lẽ không phải là cái tên phủ sóng truyền thông mạnh mẽ như các "ông lớn" Brazil, Pháp hay Đức. Thậm chí, ngay cả bản thân Hoàng Hoa cũng thừa nhận ban đầu cô cảm thấy khá bất ngờ khi nhận trọng trách đại diện cho quốc gia vùng Caribe này. Nhưng chính sự "bất ngờ" ấy đã mở ra một hành trình khám phá đầy cảm xúc.

“Càng tìm hiểu, mình càng bị thu hút bởi câu chuyện của họ,” Hoa hào hứng bộc bạch. “Haiti là một đất nước từng trải qua rất nhiều khó khăn, biến động nhưng người dân vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan và ý chí vươn lên. Đội tuyển của họ cũng mang trọn vẹn tinh thần đó: dù không được đánh giá cao, không sở hữu những ngôi sao đình đám thế giới, nhưng họ luôn chiến đấu bằng tất cả niềm tự hào và khát khao cháy bỏng. Chính tinh thần ấy khiến mình thực sự yêu mến và 'phải lòng' đội bóng này.”

Tinh thần chiến đấu bằng tất cả niềm tự hào và khát khao cháy bỏng của đội tuyển Haiti đã khiến Hoàng Hoa (áo xanh bên trái) yêu mến đội tuyển này.

Để có thể mang đến một hình ảnh Haiti chân thực và thuyết phục nhất đến khán giả Việt Nam, Hoa đã dành không ít thời gian để "ghiền" lại lịch sử bóng đá của nước bạn, đào sâu hành trình họ giành tấm vé quý giá đến World Cup, nghiên cứu lối chơi và cả những nét văn hóa đặc trưng của con người nơi đây. Cô tâm niệm, mình không thể chỉ đứng trên sân khấu với một tấm bảng tên vô cảm, mà phải thực sự hiểu câu chuyện phía sau họ để mỗi lời nói phát ra trên sóng truyền hình đều mang giá trị và cảm xúc chân thật nhất.

Qua lăng kính của một người học báo chí, thông điệp lớn nhất mà Hoàng Hoa muốn lan tỏa về đội tuyển Haiti chính là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Cô nhắn nhủ: “Haiti luôn chiến đấu với niềm tin rằng mình có thể tạo nên điều đặc biệt. Mình nghĩ đây cũng là một bài học rất ý nghĩa với người trẻ: xuất xuất phát điểm của chúng ta có thể khác nhau, nhưng sự nỗ lực và lòng kiên trì thì luôn luôn có giá trị.”

Đối diện định kiến bằng bản lĩnh và khát vọng định vị bản thân bằng tri thức

Lâu nay, dàn bóng hồng tham gia các chương trình đồng hành cùng bóng đá thường phải đối mặt với không ít ánh nhìn khắt khe, thậm chí là những ý kiến trái chiều từ dư luận. Là một người trẻ nhạy bén với truyền thông, Hoàng Hoa đón nhận điều này bằng một thái độ vô cùng điềm tĩnh và chuyên nghiệp.

Cô thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Mình nghĩ mọi chương trình đều sẽ có những góc nhìn khác nhau từ khán giả. Điều quan trọng là mình chứng minh được giá trị của bản thân thông qua sự chuẩn bị nghiêm túc, kiến thức và thái độ làm việc chuyên nghiệp. Với mình, ngoại hình có thể giúp tạo ấn tượng ban đầu nhưng chính năng lực mới là điều giúp mình được ghi nhớ lâu dài.”

Hoàng Hoa sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào.

Sự tự tin và tri thức chưa bao giờ là hai khái niệm đối lập trong thế giới của Hoàng Hoa. Nàng Gen Z hiện đại này tin rằng một cô gái hoàn toàn có thể vừa khoác lên mình những bộ trang phục năng động, tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu giải trí, lại vừa có thể giữ được sự nghiêm túc, trách nhiệm tối đa với công việc học tập và các mục tiêu sự nghiệp đời thường.

Khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hạ màn, Hoàng Hoa sẽ lại trở về với nhịp sống thường nhật, tiếp tục học hỏi và phát triển sâu hơn trong lĩnh vực truyền thông và theo đuổi những ngã rẽ nghề nghiệp mà cô yêu thích.

“Điều mình mong muốn nhất sau khi bước ra khỏi chương trình là khán giả không chỉ nhớ đến mình với danh xưng ‘hot girl Nóng cùng World Cup’, mà còn nhớ đến một Hoàng Hoa có tri thức, có bản lĩnh, dám thử thách bản thân và luôn nỗ lực để tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng”, đại diện đội tuyển Haiti khẳng định.

Cô nàng mong khán giả không chỉ nhớ đến mình với danh xưng ‘hot girl Nóng cùng World Cup’, mà còn nhớ đến một Hoàng Hoa có tri thức, có bản lĩnh, dám thử thách bản thân.

Mùa World Cup 2026 vẫn đang tiếp diễn với những trận cầu rực lửa. Và chắc chắn, với năng lượng tích cực cùng tư duy sắc sảo của mình, Hoàng Hoa sẽ còn tiếp tục là "cầu nối" tuyệt vời, đưa tinh thần kiên cường của các chiến binh Caribe đến gần hơn và chạm vào trái tim của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam.