Diễn viên Kiều Minh Tuấn gây sốt với hình thể cực phẩm

Nam diễn viên Kiều Minh Tuấn trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc khoe hình thể rắn rỏi, nam tính.

Thu Cúc (tổng hợp)
Kiều Minh Tuấn vừa khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi xuất hiện với diện mạo mới đầy nam tính. Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn.
Trong bộ ảnh mới, nam diễn viên khoe thân hình săn chắc với cơ bụng sáu múi và làn da rám nắng bóng khỏe. Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn.
Có thể thấy nam diễn viên phim Con kể ba nghe đã trải qua một quá trình tập luyện nghiêm túc để có được cơ bắp và độ nét cơ thể như vậy. Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn.
Cách tạo dáng của Kiều Minh Tuấn trong các bộ ảnh mới đây không còn mang tính chất diễn hài mà đậm chất thời trang. Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn.
Theo Vietnamnet, vài tháng trước khi Con kể ba nghe bấm máy, Kiều Minh Tuấn nặng 85kg. Để phù hợp với thể trạng 1 nghệ sĩ xiếc, anh giảm 26kg. Nam diễn viên tập tạ, chạy bộ, gập bụng, tuân thủ chế độ ăn uống khoa học dưới sự giám sát của chuyên gia thể hình và sức khỏe. Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn.
Kiều Minh Tuấn lại từng phải tăng cân khi đóng phim Cô dâu hào môn. Theo VOV, đóng vai một ông bố có con gái lớn sắp gả chồng trong phim, nam diễn viên tăng 15kg và nhuộm tóc bạc. Ảnh: Vietnamnet.
Nam diễn viên chia sẻ trên Người Lao Động về quá trình tăng cân đóng phim: "Quá trình đó khoảng 1 tháng 10 ngày, Tuấn thay đổi lộ trình tập gym, ăn một ngày 7 cữ, cữ cuối cùng trong ngày Tuấn phải ăn 1kg chân giò sau đó đi ngủ ngay". Sau khi phim Cô dâu hào môn kết thúc, Kiều Minh Tuấn giảm 13 kg sau 2 tháng. Ảnh: VOV.
Ngoài đóng phim, Kiều Minh Tuấn tham gia không ít gameshow. Anh gây chú ý khi góp mặt trong chương trình 2 ngày 1 đêm. Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn.
Kiều Minh Tuấn tâm sự, anh hiện tại biết quý cuộc sống, công việc và tình yêu thương của khán giả. Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn.
