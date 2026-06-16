Kiều Anh chọn hướng đi riêng giữa cuộc đua âm nhạc tháng 6

Giữa các dự án mới của Chi Pu, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên, Kiều Anh gây chú ý với MV quy tụ nhiều thế hệ ca nương.

Quy tụ các thế hệ ca nương trong một MV

Theo Sài Gòn Giải Phóng Online, tối ngày 15/6, Kiều Anh chính thức ra mắt MV "Lá ngọc cành vàng". Ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry chắp bút, bản phối được thực hiện bởi nhà sản xuất DuongK, còn Antiantiart đảm nhận vai trò sáng tạo, đạo diễn hình ảnh.

Theo Tiền Phong, một trong những phân đoạn đáng chú ý nhất của MV là cảnh hàng chục ca nương thuộc các thế hệ cùng xuất hiện trên chiếu hát trước sân đình. Người lớn tuổi nhất tham gia ghi hình gần 90 tuổi, trong khi người nhỏ tuổi nhất mới 12 tuổi.

Phân cảnh khiến Kiều Anh xúc động. Ảnh: Vietnamnet.

Kiều Anh cho biết, đây là phân đoạn khiến cô xúc động nhất trong quá trình thực hiện sản phẩm. Nữ ca sĩ mong muốn dành sự trân trọng cho những nghệ nhân đã góp phần gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ.

"Họ xứng đáng được xuất hiện trong tác phẩm như lời tri ân đối với những đóng góp thầm lặng cho nghệ thuật truyền thống", nữ ca sĩ chia sẻ.

Dày đặc chất liệu văn hóa Việt

Theo Sài Gòn Giải Phóng Online, phần ca từ của "Lá ngọc cành vàng" hướng tới hình tượng người phụ nữ Á Đông trong bối cảnh hiện đại, nhấn mạnh tinh thần tự do, hiểu rõ giá trị bản thân và chủ động trong cuộc sống.

GS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cho biết, điều khiến ông cảm thấy thú vị là MV lấy cảm hứng hình ảnh Mẫu Thượng Ngàn. “MV rất ấn tượng, không chỉ dừng lại ở truyền thống mà trên cơ sở đó làm bật lên hình ảnh người phụ nữ vươn mình hòa nhập thời đại”, GS.TS Lê Hồng Lý chia sẻ.

Theo Vietnamnet, MV giàu yếu tố văn hóa lẫn tính nghệ thuật. Đội ngũ đạo diễn, sáng tạo khai thác nhiều nét văn hóa dân tộc như: các giá đồng Thoải phủ trong tín ngưỡng thờ Mẫu làm lễ; hình tượng lấy cảm hứng từ vị Thánh cô của Nhạc phủ; nghệ thuật khảm xà cừ truyền thống; trang phục lấy cảm hứng từ nghệ thuật gốm hoa lam; hoa văn trang trí trong mỹ thuật cung đình thời Nguyễn; hình tượng nữ giới trong thơ Hồ Xuân Hương nói riêng và thơ Nôm nói chung; quả trứng gợi nhắc tới truyền thuyết Mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng... Sản phẩm còn có 5 set quay tương ứng với Ngũ hành gồm Kim, Thủy, Mộc, Hỏa và Thổ.

Ảnh: FB Kiều Anh.

Mỗi nghệ sĩ một cách tiếp cận

Tháng 6 chứng kiến sự xuất hiện liên tiếp của nhiều dự án âm nhạc mới trên thị trường.

Theo An Ninh Thủ Đô, Chi Pu giới thiệu album "EXs" gồm 9 ca khúc như "Mirror", "Xưng tội", "Tối nay anh muốn nghe gì?", "Quên em đi", "Thiên sứ", "Thao túng", "Thiên đường cô đơn", "55" và "Tin được không". Dự án cũng đánh dấu việc nữ ca sĩ tham gia sáng tác ở một số ca khúc.

Theo chia sẻ của Chi Pu, "EXs" được xây dựng như hành trình nhìn lại những ký ức, cảm xúc và các phiên bản cũ của bản thân. Nữ ca sĩ xem đây là dự án âm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, theo Znews, Noo Phước Thịnh giới thiệu EP "Nhấc máy" gồm ba ca khúc mang ba màu sắc âm nhạc khác nhau. Từ pop/R&B, ballad đến rock, dự án cho thấy nỗ lực đa dạng hóa âm nhạc của nam ca sĩ sau thời gian dài chuẩn bị.

Chi Pu diễn xuất trong MV mới của Noo Phước Thịnh. Ảnh: FB Noo Phước Thịnh.

Tóc Tiên trở lại với MV "Người còn thương em không", sản phẩm đầu tiên của cô sau khi công khai ly hôn. Bên cạnh những lời khen dành cho phần hình ảnh, ca khúc cũng ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều về giai điệu cũng như cảnh tình cảm giữa hai nhân vật chính.

Nếu Chi Pu lựa chọn kể câu chuyện trưởng thành thông qua âm nhạc, Noo Phước Thịnh tập trung vào sự đa dạng thể loại, Kiều Anh lại lựa chọn tiếp cận khán giả thông qua các chất liệu văn hóa dân tộc.

Trong khi nhiều nghệ sĩ khai thác trải nghiệm cá nhân hoặc thử nghiệm màu sắc âm nhạc mới, Kiều Anh lựa chọn chất liệu văn hóa dân tộc làm trọng tâm cho dự án.