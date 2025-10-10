Vì sao kéo đoàn tàu nặng gần 300 tấn đặt trên cầu sắt Bắc Ninh?

Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng đã kéo đoàn tàu gồm 6 toa chở xỉ quặng nặng khoảng 300 tấn để gia tăng tải trọng cho cầu.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại tỉnh Bắc Ninh và một số khu vực lân cận, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, lúc 5h30' ngày 8/10, nước lũ trên sông Thương tại Bắc Ninh dâng cao, chỉ còn cách đáy dầm cầu đường sắt Bắc Ninh (km48+738 tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, Lạng Sơn) 1m. Đến 8h cùng ngày mực nước chỉ còn cách đáy dầm cầu 95cm.

Hơn 2 ngày sau, vào lúc 13h ngày 10/10, mực nước cách đáy dầm cầu đường sắt Bắc Ninh chỉ 65cm.

Để đảm bảo an toàn cho cầu đường sắt Bắc Ninh qua sông Thương, ngay trong chiều 10/10, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng đã kéo đoàn tàu gồm 6 toa chở xỉ quặng nặng khoảng 300 tấn để gia tăng tải trọng cho cầu.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đánh giá đây là giải pháp nhằm chống lại sức nước khi lũ có khả năng dâng cao cuốn trôi cầu.

Cũng trong chiều 10/10, các đơn vị đường sắt cũng đang khẩn trương khắc phục đoạn đường sắt qua thôn Xuân Sơn (xã Trung Giã, Hà Nội) thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên bị nước lũ cuốn trôi nền đường, treo ray.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sự cố chỉ ảnh hưởng về hạ tầng vì tuyến Hà Nội - Thái Nguyên hiện không còn chạy tàu khách, chỉ phục vụ chở hàng với tần suất khoảng 3-4 chuyến mỗi tháng.

Đơn vị đang phối hợp các lực lượng kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ hư hỏng để khắc phục khi nước rút, dự kiến thông tuyến trở lại trong 2-3 ngày tới.

