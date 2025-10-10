Cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, dự báo ngập lụt kéo dài

Theo dự báo, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì trong 2-3 ngày tới; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đạt đỉnh 7,52m (23h ngày 9/10), trên mức BĐ3 là 1,22m và xuống chậm.

Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu gây ngập lụt ở xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, ảnh chụp chiều 9/10. Ảnh: Thành Công

Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) và trên sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục xuống. Mực nước lúc 1h ngày 10/10 trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 7,52m, trên BĐ3 1,22m; Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 17,70m, trên BĐ3 1,70m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,54m, trên BĐ3 1,24m, trên lũ lịch sử năm 1986 (7,53m) 0,01m.

Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng 22,11m, trên mức BĐ3 3,11m, dưới mức lịch sử năm 1986 (22,54m) 0,43m. Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống chậm và ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn và trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.

Trong ngày 10/10, lũ trên các sông tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức BĐ3. Ngoài ra, trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại đang xuống và ở trên mức BĐ1.

Do điều tiết vận hành mở 3 cửa xả đáy cùng phát điện của thủy điện Tuyên Quang (cửa xả đáy thứ 3 mở vào lúc 19h ngày 9/10), mực nước trên sông Gâm, sông Lô (Tuyên Quang) sẽ lên nhanh với biên độ lũ lên từ 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Gâm sẽ ở mức BĐ2 và trên BĐ2, trên sông Lô ở dưới mức BĐ1.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì trong 2-3 ngày tới; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực trên.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê diều và Phòng chống thiên tai đến hết ngày 8/10, mưa lớn sau bão Matmo (bão số 11) và lũ lụt làm 10 người chết, 5 người mất tích, 7 người bị thương.

Mưa lũ làm gần 223.000 nhà bị ngập, trong đó Thái Nguyên 200.000 nhà. Hiện còn gần 84.000 nhà bị ngập, trong đó Thái Nguyên khoảng 70.000 nhà, Bắc Ninh khoảng 11.000 nhà. Gần 23.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại 2.288 con gia súc, 357.235 con gia cầm bị chết, nước cuốn trôi.

