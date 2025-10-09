Lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh chiều nay

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, nước lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh vào trưa đến chiều nay.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, tính đến 22h ngày 8/10, toàn tỉnh còn hơn 1.800 hộ dân đang bị cô lập do nước lũ dâng cao, tập trung chủ yếu tại các xã ven sông Thương, sông Cầu, vùng trũng thấp thuộc các xã, phường: Tiên Lục, Mỹ Thái, Vân Hà, Hợp Thịnh…

Khoảng 10.000 hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, đê điều chịu ảnh hưởng nặng nề. Một số tuyến đê bối như: Phúc Hòa, Mỹ Thái, Tân Liễu, Tiên Lục bị sạt trượt, tràn hoặc vỡ cục bộ.

Một số vị trí trên tuyến đê hữu Thương và tả Cầu nước lũ đã mấp mé tràn bờ, xuất hiện hiện tượng thẩm lậu, rò rỉ. Toàn tỉnh đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong do mưa lũ.

Nước lũ sông Cầu dâng cao, người dân ở Bắc Ninh phải dùng thuyền để di chuyển.

Tỉnh Bắc Ninh vẫn còn hàng nghìn hộ gia đình cùng tài sản, công trình bị ngập trong nước lũ, giao thông bị chia cắt. Trong khi đó, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, nước lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh vào trưa đến chiều nay (9/10).

Cụ thể, dự báo mực nước sông Thương tại trạm Cầu Sơn, Phủ Lạng Thương tiếp tục duy trì ở mức đỉnh trên báo động 3 sau xuống chậm. Nước sông Cầu tại trạm Đáp Cầu (7,35-7,45m), trên báo động 3, có khả năng đạt đỉnh vào trưa đến chiều nay (9/10). Tại trạm Phúc Lộc Phương (9,60-9,80m), trên báo động 3, có khả năng đạt đỉnh vào trưa đến chiều nay (9/10).

Dù dự báo thời tiết cho thấy trong 2-3 ngày tới mưa sẽ giảm, trưa chiều hửng nắng, tuy nhiên, tình hình thời tiết vẫn đang rất phức tạp. Hiện các tuyến đê cấp 3 đến cấp 1 chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng, nhưng một số đê bối, đê bao (vòng ngoài) tại Bắc Ninh đã bị nước tràn qua.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ngay trong trưa 8/10 đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai và thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ tại tỉnh Bắc Ninh.

Có mặt tại hiện trường, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, yêu cầu huy động toàn bộ lực lượng quân đội, Công an, dân quân tự vệ “bằng mọi giá bảo vệ đê điều và tính mạng người dân”.

