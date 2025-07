Vì sao bão số 3 Wipha đi vào đất liền, nơi mưa to nơi vẫn hửng nắng?

Lý giải về việc bão số 3 đi vào đất liền, có nơi mưa rất to nhưng lại có khu vực hửng nắng, ông Lâm Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: "Trong hệ thống mây bão hay thời tiết, không phải tất cả vùng mây đều có khả năng gây mưa, vì có thể có nhiều loại mây khác nhau. Nhất là mây tầng trên cao sẽ không gây mưa làm cho thời tiết không nắng. Đối với cơn bão số 3, xét dải mây xung quanh tâm bão thì có những vùng có mưa rất to kèm theo dông sét, gió mạnh. Có những vùng mưa nhỏ. Có những vùng mưa vừa. Có những vùng trời nhiều mây không mưa. Thậm chí có những vùng không có mây trời hửng nắng".

Ông Lâm Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chỉ ra một số địa điểm có thể có hửng nắng: "Qua theo dõi thời điểm 10h sáng tại Hà Nội cho thấy có một số khu vực hửng nắng như sân bay Nội Bài (xã Nội Bài, Quang Minh). Khu vực nội thành và phía tây Hà Nội đang nhiều mây nhưng không mưa. Còn phía nam Hà Nội như xã Hòa Xá, Mỹ Đức đang có mưa, mưa nhỏ. Khi bão đang ở ven biển Hưng Yên, Ninh Bình nhưng ở một số xã phía sâu đất liền Hưng Yên (Quỳnh An, Đồng Bằng, Tân Tiến,… khu vực tỉnh Thái Bình trước đây) thời tiết tương đối đẹp. Còn vùng ven biển như các xã Hưng Phú, Nam Cường, Nam Tiền Hải (tỉnh Hưng Yên, trước đây là tỉnh Thái Bình), Cao Minh, Giao Hưng, Giao Phúc (Ninh Bình, trước đây là tỉnh Nam Định) đang có mưa vừa đến mưa to. Như vậy, trong cùng một hệ thống mây, cùng một thời điểm nhưng sẽ có thời tiết khác nhau và hệ thống thời tiết sẽ di chuyển liên tục".

Ngoài ra, theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đặc điểm của bão số 3 là vùng mây hoàn lưu nằm tập trung chính ở phía nam tâm bão.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

"Ngày 21/7, khi bão đi vào phía bắc vịnh Bắc Bộ, toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội có mưa trong chiều và đêm qua. Trong diễn biến từ đêm qua đến sáng 22/7, bão dịch chuyển theo hướng tây tây nam (tức từ dọc vùng biển các tỉnh Quảng Ninh về Hải Phòng, Hưng Yên) và hiện nay đang ở ngay trên vùng bờ biển Hưng Yên - Ninh Bình. Chính vì vậy, cùng với quá trình di chuyển của bão số 3, vùng mây hoàn lưu của bão cũng dịch chuyển xuống phía nam. Hiện nay hoàn lưu mây bão đang bao trùm và gây mưa ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và một phần Hà Tĩnh. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là các tỉnh thành ở phía bắc hoàn lưu bão số 3 đã hết mưa. Mưa sẽ gián đoạn và mưa không lớn như ở phía nam tâm bão", Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV phân tích.

Một số thời điểm, ở khu vực cầu Đông Trù (Hà Nội) trời quang, mây tạnh, thậm chí hửng nắng (Ảnh: Văn Thuật)

Do ảnh hưởng của bão số 3, trong đêm qua và sáng nay (22/7), khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông do ảnh hưởng của bão số 3, riêng khu vực ven biển các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa có mưa rất to. Một số nơi mưa rất to như Đồng Giao (Ninh Bình) 214mm, Hải Đường (Ninh Bình) 213mm, Nga Thiện (Thanh Hóa) 234mm.

Dự báo từ sáng nay đến ngày 23/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Khu vực khác của Bắc Bộ và khu vực Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.