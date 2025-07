Hàng chục ngôi nhà ở Quảng Trị bị tốc mái, đổ sập do bão số 3 Wipha

Do ảnh hưởng của bão số 3, Nghệ An xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng trung du và miền núi...

Ngày 22/7, thông tin từ ông Lữ Văn May, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái (Nghệ An) cho biết, do ảnh hưởng bão số 3 Wipha, những ngày qua, trên địa bàn xảy ra mưa lớn. Sáng nay, chính quyền phải di dời 19 hộ dân bản Xốp Nặm ra khỏi vùng nguy cơ bị sạt lở.

Theo ông May, bản Xốp Nặm nằm dưới chân núi cao, nơi đây từng xảy ra sạt lở đất đá làm hư hỏng một điểm trường Mầm non.