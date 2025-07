Bão số 3 Wipha gần như ít di chuyển, cảnh báo mưa lớn diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3 giờ qua, bão số 3 Wipha gần như ít di chuyển. Vị trí tâm bão lúc 16h ở 20,1°N; 105,9°E, trên đất liền các tỉnh Ninh Bình – Thanh Hoá. Cường độ: cấp 8 (62–74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10–15km/h.

Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới trên đất liền Thượng Lào. Hoàn lưu bão gây mưa lớn lại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Cơ quan khí tượng lưu ý, bão đi sâu vào đất liền, nhưng vẫn giữ cường độ cấp 8, chưa có dấu hiệu tan nhanh, các địa phương và người dân khu vực bão đi qua cần chủ động đề phòng, ứng phó.

Dự báo đến 13h ngày 23/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 103,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào; cường độ gió nhỏ hơn cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10 - 15 km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha và hoàn lưu bão, từ chiều 22 - 23/7, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Sơn La có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, cục bộ có nơi trên 200mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây ở phía Bắc hoàn lưu cơn bão Wipha vẫn tiếp tục tồn tại trên các xã, phường tại Hà Nội như: Yên Bài, Đoài Phương, Phúc Thọ, Ba Vì, Ô Diên, Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Nghĩa Đô... Vùng mây này tiếp tục tồn tại trong vài giờ tới và có xu hướng dịch chuyển theo cơn bão.

Dự báo trong chiều và tối 22/7, các khu vực nói trên có mưa, mưa rào và có thể có dông. Vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước diễn biến thời tiết trên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố. Ngoài ra, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các tuyến đường trũng, thấp, khu đô thị; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc...

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

