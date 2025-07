Di dời hàng chục hộ dân xã miền núi Nghệ An đến nơi an toàn

Do ảnh hưởng của bão số 3, Nghệ An xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng trung du và miền núi...

Ngày 22/7, thông tin từ ông Lữ Văn May, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái (Nghệ An) cho biết, do ảnh hưởng bão số 3 Wipha, những ngày qua, trên địa bàn xảy ra mưa lớn. Sáng nay, chính quyền phải di dời 19 hộ dân bản Xốp Nặm ra khỏi vùng nguy cơ bị sạt lở.

Theo ông May, bản Xốp Nặm nằm dưới chân núi cao, nơi đây từng xảy ra sạt lở đất đá làm hư hỏng một điểm trường Mầm non.

Lực lượng chức năng di dời hàng chục hộ dân đến nơi an toàn.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền xã Tam Thái huy động cán bộ, cùng các lực lượng Công an, Quân sự di dời 19 hộ dân, với hơn 50 nhân khẩu đến tránh trú tạm tại Trường THCS Tam Hợp

Địa phương này đang huy động tối đa quân số, phương tiện, thường trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho các hộ dân được di dời.

Tại một số khu vực sông suối, có nguy cơ sạt lở cao, lực lượng chức năng tổ chức cắm biển cảnh báo, không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Còn tại xã Nhôn Mai (Nghệ An), trong tối 21/7, 19 hộ dân ở bản Xói Voi cũng được chính quyền hỗ trợ di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ nước uống, lương thực cho các hộ dân bị di dời.

Bản Xói Voi là nơi sinh sống của 70 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Khơ Mú, nằm dưới chân dãy núi Phà Mạt. Từ sau đợt mưa lớn cuối tháng 5/2025, phía sau bản xuất hiện hàng loạt vết nứt lớn kéo dài, sườn núi có dấu hiệu đứt gãy tạo thành các dòng trượt dài từ đỉnh xuống chân núi.

Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai cho biết, ngay sau khi nhận được cảnh báo, chính quyền huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an, bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân di dời tài sản, đến ở tạm tại nhà văn hóa cộng đồng.

Theo ông Thái, xã Nhôn Mai có tờ trình lên UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng, đề nghị hỗ trợ khẩn cấp, đồng thời xem xét phương án tái định cư lâu dài cho các hộ dân đang sống trong vùng nguy hiểm.

Mưa lũ cũng khiến tuyến Quốc lộ 16 đoạn qua xã Nhôn Mai xuất hiện 5 điểm sạt lở cục bộ. Đồn Biên phòng Nhôn Mai tổ chức cắm biển cảnh báo, không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm.

