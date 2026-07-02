Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày tưởng nhớ các nạn nhân động đất

Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm gần 2.300 nạn nhân thiệt mạng trong hai trận động đất lớn tuần trước, khi hàng nghìn người vẫn mất tích.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, bà Rodriguez thông báo quốc tang 7 ngày sẽ bắt đầu từ 18 giờ ngày 1/7 theo giờ địa phương (5 giờ ngày 2/7 theo giờ Việt Nam) và gửi thông điệp an ủi, động viên những người đang phải gánh chịu thảm kịch, tái khẳng định cam kết sẽ luôn đồng hành và bảo vệ họ. Bà viết: “Linh hồn Venezuela như bị xé nát trước những mất mát về người do các trận động đất khủng khiếp gây ra".

Hoạt động khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela của đoàn Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez thông báo, tính đến ngày 1/7, hai trận động đất xảy ra hôm 24/6 đã khiến 2.295 người thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương.

Trong một diễn biến khác, Tướng Francis Donovan, Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM) quân đội Mỹ cho biết, khoảng 2.000 binh sĩ nước này đang tham gia các hoạt động cứu trợ ứng phó thảm họa, trong đó bao gồm các lực lượng trên bộ, trên không và trên biển, tại khu vực xung quanh Venezuela.