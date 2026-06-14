Thị trường bán vé thứ cấp, giá vé tăng gấp nhiều lần tại FIFA World Cup 2026

Giá vé World Cup 2026 là đắt nhất trong lịch sử giải vô địch thế giới. Đó là điều không cần phải bàn cãi vì có muốn cãi cũng không thể cãi được!

Trước giờ chúng ta vẫn quen với việc vé từ nguồn thì sẽ có giá niêm yết rõ ràng và so sánh các số liệu với những năm trước là điều không quá khó khăn. Nếu có biến động về giá thì cũng chỉ là giá vé “chợ đen” được mua đi bán lại qua tay mà thôi.

Tuy nhiên, năm nay mọi thứ đã khác. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) quyết định tạo ra một cơ chế mới để tối ưu nguồn doanh thu vốn đã rất lớn từ vé xem World Cup của mình. Đó chính là thị trường thứ cấp.

Tác giả bài viết (bên phải) cùng các cổ động viên Scotland.

Vậy về bản chất, thị trường vé thứ cấp là gì? Ban đầu, bạn mua vé xem World Cup từ FIFA với mức giá niêm yết của ban tổ chức, nhưng sau đó bạn không có nhu cầu xem nữa hoặc muốn nhượng lại để mua một tấm vé khác.

Thay vì rao bán trên các sàn trung gian hay tìm người mua bằng các phương thức liên hệ chủ động, bạn có thể bán lại qua chính hệ thống bán vé của FIFA. Lợi ích của việc bán vé này là mọi thứ cũng công khai, minh bạch, người bán sẽ thanh lý được vé của mình còn người mua cũng nhận được vé chính thức, có xác nhận rõ ràng của FIFA để không lo rủi ro bị lừa đảo.

Nhưng thế thì người bán và người mua sẽ có lợi chứ FIFA nhận lại gì ở đây? Câu trả lời là không ai cho không ai cái gì cả! Tại các kỳ World Cup trước đây, FIFA đã giới hạn giá bán lại ở mức giá gốc và chỉ thu phí thấp hơn 10%. Nhưng để có thể mua bán vé World Cup 2026 thông qua thị trường thứ cấp, bạn sẽ phải đồng ý trả 15% giá trị tấm vé cho FIFA. Điều đó có nghĩa là FIFA sẽ thu phí từ cả 2 đầu, người mua và người bán đều phải trả 15% giá vé. Hệ quả là để có thể thu hồi vốn, người bán sẽ phải nâng giá vé gốc lên thêm 15% nữa, còn người mua sẽ phải trả đắt hơn 30% so với giá niêm yết ban đầu.

Nhưng thực tế là có mấy ai bán vé chỉ để thu hồi vốn? Không ít những người nhượng lại vé xem World Cup 2026 là những “cò vé” trá hình. Họ mua vé từ FIFA rồi sau đó nhanh chóng rao bán lại những tấm vé đó trên thị trường thứ cấp để kiếm lời. Giới hạn mua với một cá nhân theo FIFA quy định là 40 vé nhưng có lẽ với những người đầu cơ vé chuyên nghiệp, không khó để họ tạo ra một vài tài khoản để tích trữ những tấm vé của các trận đấu hot nhất.

Hệ quả là những mức giá cao hơn nhiều lần, thậm chí tới 10 lần so với giá gốc được niêm yết ở thị trường chính thức đã xuất hiện. Vé hạng 4 cho trận mở màn của đội tuyển Mỹ có giá 560 USD được rao bán lên tới 2.950 USD, một vé vòng bảng hạng 3 cũng được rao bán với giá 15.000 USD. Trong khi đó, xa xỉ hơn, một vé hạng 4 xem trận chung kết, ở góc trên cùng của sân vận động MetLife được rao bán với giá 25.000 USD, trong khi chỉ một ngày trước đó, vé này đã được bán với giá 2.030 USD trên thị trường chính thức. Nếu có người mua, FIFA sẽ thu về 7.500 USD từ giao dịch này.

Giá vé ở World Cup 2026 khá đắt đỏ.

FIFA lập luận rằng, giống như với cơ chế định giá linh hoạt, chiến lược nền tảng bán lại của họ sẽ giúp đưa nhiều tiền hơn vào bóng đá, thay vì vào tay các cá nhân hay tổ chức kinh doanh khác.

Trên phương diện lợi ích của FIFA, họ đã có một phương án hiệu quả. Nhưng với nhiều người yêu bóng đá chân chính, cách làm này của FIFA thực sự khiến cơ hội theo dõi những trận đấu đỉnh cao ngày càng xa vời với họ.