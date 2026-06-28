Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Nga sau cuộc tấn công của Ukraine

Mảnh vỡ từ các máy bay không người lái của Ukraine bị bắn rơi đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu lớn ở Nga.

AP đưa tin ngày 28/6, Ukraine tiếp tục cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Nga.

Theo Thống đốc vùng Krasnodar, Veniamin Kondratyev, mảnh vỡ từ các máy bay không người lái của Ukraine bị bắn rơi đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu ở Slavyansk-na-Kubani, một thị trấn thuộc vùng Krasnodar của Nga.

Các bức ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội Nga cho thấy một cột khói dày đặc bao trùm khu vực được cho là nhà máy lọc dầu Slavyansk.

Một cột khói dày đặc bao trùm khu vực được cho là nhà máy lọc dầu Slavyansk. Ảnh: Telegram.

Chính quyền khu vực cho biết, mảnh vỡ rơi xuống đã khiến một người thiệt mạng ở Slavyansk và một người khác bị thương ở ngôi làng gần đó.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Ukraine đứng sau vụ tấn công vào Slavyansk. Ông cũng tuyên bố rằng một nhà máy lọc dầu thứ hai của Nga, ở vùng Yaroslavl cách biên giới Ukraine khoảng 700 km, đã bị đánh trúng trong các cuộc tấn công ban đêm.

Theo trang web của đơn vị vận hành, nhà máy lọc dầu Slavyansk là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất miền nam nước Nga, xử lý gần 4 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Đây cũng là nguồn cung cấp chính các sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu qua các cảng Biển Đen của Nga.

Theo cơ quan hàng không dân dụng nước này, sân bay Yaroslavl cũng đã tạm thời đóng cửa cùng với một số sân bay khác ở miền nam và tây nước Nga.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga duy trì kênh đối thoại về Ukraine