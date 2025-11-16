Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Sơn Động

Chiều 16/11, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11 (1930-2025), ông Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chào, xã Sơn Động.

Cùng dự có đại diện một số sở, ngành, xã Sơn Động và đông đảo bà con thôn Chào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi cùng các đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Chào.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi bày tỏ vui mừng khi về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Chào trong không khí toàn tỉnh hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh đây là dịp để cộng đồng dân cư phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần đưa địa phương vượt qua khó khăn, từng bước phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ghi nhận những nỗ lực của cán bộ và nhân dân thôn Chào trong việc duy trì các phong trào thi đua yêu nước, cải thiện đời sống Nhân dân và thực hiện công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, giúp nhau cùng vươn lên trong cuộc sống.

Các đại biểu trò chuyện với người dân thôn Chào.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đề nghị địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy, ban quản lý, Ban công tác mặt trận, các đoàn thể chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị thôn phát huy lợi thế về đất đồi để đẩy mạnh sản xuất, mở rộng các mô hình kinh tế phù hợp; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân gắn với xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; Chú trọng giữ vững an ninh trật tự, chăm lo cho người yếu thế, phấn đấu tiến tới không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội; Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần lan tỏa phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cấp ủy, ban quản lý, Ban công tác mặt trận, các đoàn thể và toàn dân, địa phương sẽ đạt được nhiều thành tựu mới, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi trao lẵng hoa chúc mừng cùng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Trao phần quà trị giá 20 triệu đồng tặng thôn Chào; Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Ban Công tác Mặt trận thôn Chào vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh trao 20 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất gồm 1 triệu đồng và 1 chăn ấm.