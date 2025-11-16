Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Sơn Động

Ông Lê Xuân Lợi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chào, xã Sơn Động.

Khánh Hoài

Chiều 16/11, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11 (1930-2025), ông Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chào, xã Sơn Động.

Cùng dự có đại diện một số sở, ngành, xã Sơn Động và đông đảo bà con thôn Chào.

cats-3473.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi cùng các đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Chào.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi bày tỏ vui mừng khi về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Chào trong không khí toàn tỉnh hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh đây là dịp để cộng đồng dân cư phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần đưa địa phương vượt qua khó khăn, từng bước phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ghi nhận những nỗ lực của cán bộ và nhân dân thôn Chào trong việc duy trì các phong trào thi đua yêu nước, cải thiện đời sống Nhân dân và thực hiện công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, giúp nhau cùng vươn lên trong cuộc sống.

1.jpg
Các đại biểu trò chuyện với người dân thôn Chào.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đề nghị địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy, ban quản lý, Ban công tác mặt trận, các đoàn thể chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị thôn phát huy lợi thế về đất đồi để đẩy mạnh sản xuất, mở rộng các mô hình kinh tế phù hợp; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân gắn với xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; Chú trọng giữ vững an ninh trật tự, chăm lo cho người yếu thế, phấn đấu tiến tới không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội; Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần lan tỏa phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cấp ủy, ban quản lý, Ban công tác mặt trận, các đoàn thể và toàn dân, địa phương sẽ đạt được nhiều thành tựu mới, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi trao lẵng hoa chúc mừng cùng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Trao phần quà trị giá 20 triệu đồng tặng thôn Chào; Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Ban Công tác Mặt trận thôn Chào vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh trao 20 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất gồm 1 triệu đồng và 1 chăn ấm.

#Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc #Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Bài liên quan

Xã hội

Bắt 2 đối tượng đột nhập khống chế nữ chủ nhà cướp tài sản ở Phú Thọ

Tại cơ quan Công an, các đối tượng Trần Minh Quang, Tạ Duy Hiếu khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp.

Ngày 16/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 15h30 ngày 13/11, Công an xã Tam Đảo nhận được đơn trình báo của chị Đỗ Thị B (sinh năm 1983, trú tại thôn Hữu Thủ, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, hiện thuê trọ tại đoạn dốc Trầu, thôn Tân Long, xã Tam Đảo). Theo trình báo, khoảng 2h cùng ngày, khi hai mẹ con chị B đang ngủ thì có người lạ đột nhập vào nhà.

capture.png
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Lợi dụng đêm mưa bão, hai thanh niên vào nhà dân trộm xe máy ở Tuyên Quang

Lợi dụng đêm mưa bão, hai đối tượng Ma Văn Din và Nông Văn Kiếm đã lẻn vào nhà dân lấy trộm chiếc xe máy trị giá khoảng 17 triệu đồng.

Ngày 16/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 21/8, Công an xã Minh Quang tiếp nhận tin báo của công dân về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy trị giá khoảng 17 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Minh Quang đã nhanh chóng phân công lực lượng tiếp cận hiện trường, tiến hành xác minh, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

581939532-1316652823832294-5617143190164097828-n.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nhà giáo hưởng lương thế nào?

Nhà giáo hưởng lương thế nào?

Theo Bộ GD&ĐT, ngoài lương, nhà giáo được hưởng một số loại phụ cấp gồm: phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi nghề mức từ 25% - 70%. 