Lợi dụng đêm mưa bão, hai thanh niên vào nhà dân trộm xe máy ở Tuyên Quang

Ngày 16/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 21/8, Công an xã Minh Quang tiếp nhận tin báo của công dân về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy trị giá khoảng 17 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Minh Quang đã nhanh chóng phân công lực lượng tiếp cận hiện trường, tiến hành xác minh, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Qua rà soát, xác định khu vực xảy ra vụ việc nằm ở chân đồi, ít người qua lại, thời điểm xảy ra vào chiều tối, mưa giông lớn làm hạn chế tầm nhìn, gây nhiều khó khăn cho công tác truy tìm đối tượng.

Khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Minh Quang đã nhanh chóng xác định có 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm: Ma Văn Din, sinh năm 1999 và Nông Văn Kiếm, sinh năm 2003, cùng trú tại xã Minh Quang. Sau khi gây án, cả hai đối tượng bỏ trốn khỏi địa bàn, không xác định được nơi ở hiện tại.

Bằng tinh thần trách nhiệm cao và sự chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngày 13/11/2025, Công an xã Minh Quang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tổ chức truy tìm và bắt giữ thành công các đối tượng. Tại cơ quan Công an, với chứng cứ thu thập được các đối tượng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Việc nhanh chóng điều tra, truy bắt và làm rõ đối tượng trộm cắp một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của lực lượng Công an xã Minh Quang, góp phần giữ vững an ninh trật tự và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

