Bắt 2 đối tượng đột nhập khống chế nữ chủ nhà cướp tài sản ở Phú Thọ

Tại cơ quan Công an, các đối tượng Trần Minh Quang, Tạ Duy Hiếu khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp.

Ngày 16/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 15h30 ngày 13/11, Công an xã Tam Đảo nhận được đơn trình báo của chị Đỗ Thị B (sinh năm 1983, trú tại thôn Hữu Thủ, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, hiện thuê trọ tại đoạn dốc Trầu, thôn Tân Long, xã Tam Đảo). Theo trình báo, khoảng 2h cùng ngày, khi hai mẹ con chị B đang ngủ thì có người lạ đột nhập vào nhà.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Đối tượng đi vào phòng ngủ, dùng một vật nghi là kiếm kề vào cổ chị B uy hiếp, đe dọa, khiến chị hoảng sợ và phải giao 1 điện thoại Redmi Note 14 trị giá khoảng 6.000.000 đồng. Sau đó, kẻ gian mở cốp xe máy của chị B lấy 01 ví da bên trong có 200.000 đồng. Do hoảng loạn, đến 15h30 cùng ngày chị B mới trình báo với cơ quan Công an.

Chỉ sau khoảng 6 giờ đồng hồ từ khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Đảo và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã làm rõ và bắt giữ hai thủ phạm: Trần Minh Quang (sinh năm 2008, trú thôn Đồi Cao, xã Tam Đảo) và Tạ Duy Hiếu (sinh năm 2002, trú thôn Nga Hoàng, xã Tam Đảo).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp. Rạng sáng 13/11, Quang điều khiển xe máy Vision chở Hiếu đến nhà chị B. Hiếu đứng ngoài cảnh giới, còn Quang nhặt một thanh sắt dài khoảng 40 cm rồi đột nhập vào nhà với mục đích trộm cắp. Không lấy được tài sản như dự tính, Quang đi vào phòng ngủ của hai mẹ con chị B và dùng thanh sắt kề vào cổ nạn nhân để uy hiếp, chiếm đoạt chiếc điện thoại Redmi Note 14.

Sau đó, Quang mở cốp xe máy lấy ví tiền có 200.000 đồng rồi cùng Hiếu bỏ trốn. Đến sáng cùng ngày, Quang mang chiếc điện thoại xuống khu vực phường Xuân Hòa bán được 1.800.000 đồng. Đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai ngoài vụ việc trên còn trộm cắp 1 máy tính xách tay trên địa bàn xã Tam Đảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản