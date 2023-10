Video: Thót tim cảnh xe máy trượt bánh ngay đầu xe tải

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải khiến nhiều người xem không khỏi thót tim.



Theo hình ảnh được camera hành trình của xe tải ghi lại cho thấy, vào khoảng 7 giờ 6 phút ngày 28/10, thời điểm trên trời có mưa, đường trơn trượt, lúc này xe máy do nam thanh niên điều khiển khi đang di chuyển thì bất ngờ trượt bánh, khiến cả người và xe đều ngã xuống đường ngay phía trước xe tải.

Thót tim cảnh xe máy trượt bánh ngay đầu xe tải và pha xử lý xuất thần của tài xế. Nguồn: Đại Lâm Mộc

Vì di chuyển với tốc độ chậm, nhận ra tình huống nguy hiểm, tài xế xe tải đã kịp thời đánh lái sang bên phải tránh được tai nạn đáng tiếc.



Theo tìm hiểu của PV, tình huống giao thông nguy hiểm trên xảy ra trên QL 2C, đoạn qua địa bàn xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Người điều khiển xe máy bị trượt ngã chỉ bị thương nhẹ và đã di chuyển đi sau đó.

Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm và bình luận từ đông đảo cư dân mạng, đa số ý kiến đều dành lời khen cho pha xử lý "xuất thần" của tài xế xe tải từ đó tránh được hậu quả thảm khốc.

"Quá nguy hiểm, may mà bác tài xe tải phản ứng nhanh, cứu sống một mạng người", "Dành lời khen cho bác tài trong tình huống này, quá may mắn cho thanh niên đi xe máy", "Trời mưa, đường trơn, mọi người đi chậm thôi nhé, nguy hiểm thật, may mà bác tài xử lý kịp thời", là một số bình luận được người xem để lại.