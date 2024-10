Vẫn phạt mức án cao bị cáo vụ cháy karaoke An Phú kêu oan

Ngày 30-10, sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết, xảy ra vào ngày 6-9-2022 tại phường An Phú, TP Thuận An.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Hồng mà VKS truy tố là đúng người, đúng tội.

Trước đó, trong phiên xử, luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Thị Hồng cho rằng VKS không có căn cứ để buộc tội bị cáo này. Luật sư cho rằng, VKS chỉ dựa trên lời khai của các bị cáo khác chứ không hề có “chứng cứ vật chất” để buộc tội bị cáo Hồng.

Bị cáo Hồng cũng cho rằng mình bị oan nên không nhận tội. Bị cáo Hồng nói: “Bị cáo không làm nên bị cáo không nhận. Nếu VKS cho rằng bị cáo có tội thì phải có chứng cứ chứng minh”.

Bị cáo Hồng cũng cho rằng, không thể buộc tội bị cáo bằng lời khai vô căn cứ của các bị cáo khác mà không có bằng chứng chứng minh. Bị cáo Hồng đề nghị HĐXX tuyên mình vô tội, trả lại sự trong sạch cho bị cáo.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, liên đới để xảy ra vụ cháy karaoke khiến 32 người thiệt mạng.

Bị cáo Hồng, mặc dù không nhận tội nhưng trong quá trình điều tra và tại phiên xử, lời khai của các bị cáo khác đều trùng khớp để thấy rằng, chính bị cáo Hồng là người nhận thi công hệ thống PCCC cho quán karaoke An Phú.

Chính vì thế, HĐXX đã tuyên án mức án của các bị cáo đều cao hơn đối với khung hình phạt mà VKS truy tố.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) 8 năm tù; bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) 7 năm 6 tháng tù; Phạm Quốc Hùng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) 7 năm tù; bị cáo Vũ Trường Sơn (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh) 5 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ của Đội PCCC&CNCH Công an TP Thuận An) 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.