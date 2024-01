Clip: Lốp xe bất ngờ phát nổ, xe tải đâm rào chắn lao xuống mương

Khi người đàn ông đang lái xe dọc theo đường M6, lốp xe tải bất ngờ bị nổ khiến chiếc xe đâm qua rào chắn và lao xuống mương.

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, chiếc xe bất ngờ mất lái, lao vào làn đường trong cùng, tông xuyên qua hàng rào, khiến các mảnh vỡ văng khắp đường. Người lái xe đã được đưa đến Bệnh viện Walsall Manor với vết thương được cho là không nghiêm trọng.



Vụ tai nạn xảy ra giữa nút giao 6 và 7 gần Birmingham, Anh, lúc 14h45 ngày 11/1. Đoạn phim được Cảnh sát Đường cao tốc Trung tâm chia sẻ trên X.

Người phát ngôn của CMPG đã viết: "Một chiếc xe tải đã lao khỏi đường cao tốc do bị nổ lốp. Người lái xe đã rất may mắn thoát ra ngoài với vết thương nhẹ. Hãy kiểm tra lốp xe thường xuyên để đảm bảo an toàn cho bạn và mọi người".

Một người dùng X đã viết phản hồi: "Anh ấy thật may mắn khi còn sống".

Một người khác nói thêm: "Cảnh quay cho thấy tầm quan trọng của việc lốp xe an toàn và sức mạnh mà những chiếc xe tải này di chuyển khi mất kiểm soát".

Năm ngoái, một chiếc xe tải đã bị treo lơ lửng trên mép cầu sau một vụ va chạm trên đường M1.