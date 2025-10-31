Trường TH Sen Phương giảm giá gói thầu suất ăn 18,7% rồi chọn nhà thầu mới tiết kiệm 0%? [Kỳ 2]

Sau khi hủy kết quả thầu, Trường TH Sen Phương điều chỉnh giảm mạnh giá gói thầu gần 613 triệu đồng rồi chọn nhà thầu khác với giá trúng bằng giá mới.

Theo tìm hiểu, tiếp nối việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang, Trường Tiểu học Sen Phương (xã Phúc Lộc, TP. Hà Nội) đã có những điều chỉnh đáng kể về giá trị gói thầu cung cấp suất ăn bán trú năm học 2025-2026 trước khi chọn nhà thầu mới.

Giá gói thầu "bốc hơi" gần 19%

Ngay trong ngày 25/10/2025, sau khi ký Quyết định số 170/QĐ-TH hủy kết quả lựa chọn nhà thầu của Công ty Mỹ Giang (như đã phân tích ở Kỳ 1), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sen Phương Bùi Thị Thường tiếp tục ký Quyết định số 171/QĐ-TH phê duyệt KHLCNT điều chỉnh cho gói thầu.

Điều gây chú ý là giá gói thầu mới được phê duyệt chỉ còn 2.659.410.000 đồng.

So với giá gói thầu ban đầu là 3.272.400.000 đồng (phê duyệt ngày 30/8/2025 tại QĐ 114), mức giá mới đã giảm tới 612.990.000 đồng, tương đương giảm khoảng 18,7%. Thời gian thực hiện gói thầu cũng rút xuống còn 8 tháng.

Việc điều chỉnh giảm giá gói thầu như vậy chỉ sau gần 2 tháng phê duyệt KHLCNT ban đầu đặt ra câu hỏi lớn về cơ sở xác định giá gói thầu. Liệu giá gói thầu ban đầu (hơn 3,27 tỷ đồng) có được lập một cách chính xác, phù hợp với các căn cứ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP (như dự toán , giá thị trường, báo giá...) hay không? Lý do nào dẫn đến sự thay đổi lớn về giá trị chỉ trong thời gian ngắn như vậy?

Bữa ăn trưa của học sinh trường Tiểu học Sen Phương

Chọn nhà thầu mới, tiết kiệm vẫn bằng 0%

Sau khi giá gói thầu được "làm mới", việc lựa chọn nhà thầu thay thế diễn ra nhanh chóng.

Cũng trong ngày 25/10/2025, Quyết định số 172/QĐ-TH được ban hành, phê duyệt Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ Tâm Thành (MST 0107738336) là nhà thầu trúng thầu.

Giá trúng thầu là 2.659.410.000 đồng, bằng đúng giá gói thầu vừa được điều chỉnh giảm. Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu tiếp tục là 0%.

Quy trình lựa chọn Công ty Tâm Thành vẫn được thực hiện theo hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt", căn cứ vào Đơn xin nhận thầu, Hồ sơ năng lực và Biên bản thương thảo hợp đồng ký cùng ngày 25/10/2025.

Đáng nói, Công ty Tâm Thành chính là nhà thầu đã từng tham gia và trượt thầu trước Công ty Mỹ Giang tại "Gói thầu 01: Mua sắm suất ăn trưa cho học sinh bán trú" do Trường Tiểu học Sen Phương mời thầu vào tháng 11/2024.

Hiệu quả kinh tế ở đâu?

Như vậy, gói thầu cung cấp suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Sen Phương đã trải qua hai lần lựa chọn nhà thầu trong năm 2025 theo hình thức đặc biệt, với hai nhà thầu khác nhau, nhưng cả hai lần đều có kết quả giá trúng thầu bằng giá gói thầu, không mang lại hiệu quả tiết kiệm chi phí.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Luật Đấu thầu (sửa đổi năm 2025) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Ngay cả khi áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (Điều 84 NĐ 214), chủ đầu tư vẫn phải thực hiện thương thảo hợp đồng để đảm bảo hiệu quả. Việc tỷ lệ tiết kiệm liên tục bằng 0% cho thấy có thể quá trình thương thảo chưa đạt hiệu quả tối ưu, hoặc việc xác định giá gói thầu (cả ban đầu và điều chỉnh) chưa thực sự sát với giá thị trường cạnh tranh. Đặc biệt, việc điều chỉnh giảm giá tới 18,7% (QĐ 171) ngay sau khi hủy kết quả thầu cũ (QĐ 170) là dấu hiệu cần làm rõ về cơ sở lập giá gói thầu ban đầu theo Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP."

Trách nhiệm xác định chính xác giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo hiệu quả kinh tế, minh bạch, đặc biệt đối với nguồn vốn có sự đóng góp của phụ huynh học sinh, thuộc về Trường Tiểu học Sen Phương. Các cơ quan quản lý cần xem xét, làm rõ những điểm bất thường trong quá trình thực hiện gói thầu này.