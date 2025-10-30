Gói thầu suất ăn Trường TH Sen Phương: Trúng thầu 0% tiết kiệm rồi bị hủy kết quả? [Kỳ 1]

Nhà thầu được Trường TH Sen Phương (xã Phúc Lộc, TP. Hà Nội) phê duyệt trúng gói thầu suất ăn bán trú hơn 3,2 tỷ đồng với giá bằng giá gói thầu, nhưng kết quả này sau đó đã bị hủy bỏ.

Theo tìm hiểu, quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh tiểu học thuộc Trường Tiểu học Sen Phương (xã Phúc Lộc, TP. Hà Nội) năm học 2025-2026 đang cho thấy những diễn biến cần được làm rõ.

Trúng thầu bằng giá gói thầu hơn 3,2 tỷ đồng

Ngày 30/8/2025, bà Bùi Thị Thường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sen Phương, đã ký Quyết định số 114/QĐ-TH phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho gói thầu trên.

Giá gói thầu được phê duyệt là 3.272.400.000 đồng, thực hiện trong 9 tháng bằng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách TP. Hà Nội và nguồn đóng góp của phụ huynh học sinh.

Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt". Căn cứ pháp lý được viện dẫn là các quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, trong đó, Điểm n Khoản 4 Điều 84 Nghị định này quy định cho phép áp dụng hình thức này đối với gói thầu cung cấp suất ăn, bữa ăn học đường tại cơ sở giáo dục công lập.

Chỉ 4 ngày sau, ngày 03/9/2025, Quyết định số 116/QĐ-TH phê duyệt KQLCNT được ban hành, xác định Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang (MST 0110447312) là nhà thầu trúng thầu.

Đáng chú ý, giá trúng thầu là 3.272.400.000 đồng, bằng đúng giá gói thầu đã được phê duyệt trước đó, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0%. Quyết định này căn cứ vào đơn xin nhận thầu, hồ sơ năng lực của Công ty Mỹ Giang và biên bản thương thảo hợp đồng cùng ngày 03/9/2025.

Bất ngờ Hủy kết quả, chấm dứt hợp đồng

Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo lại không như dự kiến. Ngày 25/10/2025, bà Bùi Thị Thường đã ký Quyết định số 170/QĐ-TH về việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh tiểu học thuộc Trường Tiểu học Sen Phương năm học 2025-2026.

Quyết định này hủy bỏ Quyết định số 116/QĐ-TH ngày 03/09/2025 (văn bản phê duyệt Công ty Mỹ Giang trúng thầu).

Căn cứ để hủy KQLCNT được nêu trong Quyết định 170/QĐ-TH là "Văn bản số 181/CV-TH ngày 24 tháng 10 năm 2025 chấm dứt Hợp đồng số 0509/2025/HĐCCSABT".

Như vậy, chỉ sau chưa đầy 2 tháng trúng thầu, hợp đồng với Công ty Mỹ Giang đã bị chấm dứt, dẫn đến kết quả thầu bị hủy bỏ. Lý do cụ thể dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng (nêu tại Văn bản 181/CV-TH) không được công bố kèm theo các quyết định, đặt ra nhiều câu hỏi về nguyên nhân thực sự.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM): "Việc hủy thầu sau khi đã có KQLCNT được quy định tại Điều 17 Luật Đấu thầu 2023 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2024, 2025). Nếu việc hủy thầu (như tại Quyết định 170/QĐ-TH) căn cứ vào việc chấm dứt hợp đồng, có thể liên quan đến việc nhà thầu vi phạm hợp đồng, không còn đủ năng lực thực hiện, hoặc các trường hợp vi phạm khác. Tuy nhiên, lý do chấm dứt (Văn bản 181/CV-TH) cần được công bố rõ ràng để đảm bảo tính minh bạch, nhất là khi việc này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của học sinh, nhà thầu và tiến độ thực hiện gói thầu."

Quy trình "lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt" theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP (mà chủ đầu tư đã viện dẫn) bao gồm bước thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Phải chăng đã có những vướng mắc, vi phạm không thể giải quyết trong giai đoạn này dẫn đến việc thanh lý? Hay có những yếu tố khác phát sinh sau khi phê duyệt kết quả?

Những diễn biến tiếp theo liên quan đến việc điều chỉnh giá gói thầu và lựa chọn nhà thầu thay thế càng làm tăng thêm những nghi vấn xung quanh gói thầu này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2:] Trường TH Sen Phương giảm giá gói thầu suất ăn 18,7% rồi chọn nhà thầu mới tiết kiệm 0%?