Xã hội

Trốn án treo, một bị cáo ở Gia Lai bị bắt giữ

Mặc dù đã được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, song bị cáo Trần Thị Giã lại không tự giác chấp hành bản án mà bỏ trốn khỏi địa phương

Hà Ngọc - H. Đại

Ngày 25/9, Cơ quan Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, sau một thời gian xác minh, đến ngày 22/9, Cơ quan Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh) phát hiện Trần Thị Giã (SN 1982, trú phường Hoài Nhơn Tây) đang có mặt tại TP HCM.

Cơ quan Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã cử tổ công tác vào TP HCM bắt giữ đối tượng Giã lúc 8h30 ngày 23/9 và đưa về Gia Lai để chấp hành án.

bat.jpg
Đối tượng Giã đã bị bắt tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐVCC

Sau khi bắt giữ, đơn vị đã bàn giao đối tượng Giã cho Phân trại tạm giam Hoài Nhơn (Trại tạm giam số 2, Công an tỉnh) để chấp hành án theo quy định pháp luật.

Cụ thể, hơn 1 năm trước (ngày 21/6/2024) bị cáo Trần Thị Giã bị Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ) nay là tỉnh Gia Lai tuyên phạt 12 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Chứa mại dâm”.

Ngày 24/2/2025, Tòa án nhân dân Hoài Nhơn đã quyết định buộc bị án Trần Thị Giã phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Tuy nhiên, thời điểm đó, Trần Thị Giã đã trốn khỏi địa phương, không chấp hành quyết định của cơ quan tố tụng.

