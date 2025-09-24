Vụ bắt giữ 148 đối tượng 'bay lắc', Công an khởi tố chủ quán bar ở Gia Lai

Chủ quán bar bị khởi tố là Nguyễn Võ Tùng Lâm (SN 1992, trú tại phường Diên Hồng) do liên quan đến 148 đối tượng “bay lắc” lúc rạng sáng 15/9, khi Công an bất ngờ đột kích 4 tụ điểm tại phường Diên Hồng phát hiện việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lâm là chủ quán bar S. trên đường Hoàng Văn Thụ và nhà hàng L.V. trên đường Wừu thuộc địa bàn Phường Diên Hồng.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh CAND

Trước đó, qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định Lâm có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khi điều hành các nhân viên quản lý cho các đối tượng thuê địa điểm “bay lắc” tại số 22 Thống Nhất và 102 Cao Bá Quát. Các địa điểm này trước kia là quán Karaoke, tuy nhiên do trước đó đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng nên đã chuyển sang mô hình nhà nghỉ trá hình.

Đây là nơi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy dạng ketamine và MDMA khi lắp thêm đèn nháy, loa công suất lớn. Ngoài cho thuê địa điểm, các cơ sở này còn cung cấp các tiếp viên nữ để cùng khách sử dụng ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thu thập nhiều chứng cứ xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lớn từ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài Lâm, trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố hàng chục đối tượng khác về các hành vi có liên quan đến ma túy. Riêng các các đối tượng còn lại, Công an đã lập hồ sơ xử lý hành chính, giao về cho Công an các xã, phường quản lý.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lực lượng biên phòng liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án ma túy, buôn lậu lớn: