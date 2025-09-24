Hà Nội

Xã hội

Vụ bắt giữ 148 đối tượng 'bay lắc', Công an khởi tố chủ quán bar ở Gia Lai

Chiều 24/9,Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam chủ quán bar về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Hà Gia - H. Đại

Chủ quán bar bị khởi tố là Nguyễn Võ Tùng Lâm (SN 1992, trú tại phường Diên Hồng) do liên quan đến 148 đối tượng “bay lắc” lúc rạng sáng 15/9, khi Công an bất ngờ đột kích 4 tụ điểm tại phường Diên Hồng phát hiện việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lâm là chủ quán bar S. trên đường Hoàng Văn Thụ và nhà hàng L.V. trên đường Wừu thuộc địa bàn Phường Diên Hồng.

bay-lac.jpg
Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh CAND

Trước đó, qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định Lâm có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khi điều hành các nhân viên quản lý cho các đối tượng thuê địa điểm “bay lắc” tại số 22 Thống Nhất và 102 Cao Bá Quát. Các địa điểm này trước kia là quán Karaoke, tuy nhiên do trước đó đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng nên đã chuyển sang mô hình nhà nghỉ trá hình.

Đây là nơi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy dạng ketamine và MDMA khi lắp thêm đèn nháy, loa công suất lớn. Ngoài cho thuê địa điểm, các cơ sở này còn cung cấp các tiếp viên nữ để cùng khách sử dụng ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thu thập nhiều chứng cứ xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lớn từ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài Lâm, trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố hàng chục đối tượng khác về các hành vi có liên quan đến ma túy. Riêng các các đối tượng còn lại, Công an đã lập hồ sơ xử lý hành chính, giao về cho Công an các xã, phường quản lý.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lực lượng biên phòng liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án ma túy, buôn lậu lớn:

(Nguồn: VTV1)
Xã hội

Công an Gia Lai đột kích nhiều tụ điểm sử dụng ma túy trái phép

Công an tỉnh Gia Lai thông tin, vừa triệt phá hàng loạt tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Diên Hồng.

Rạng sáng 15/9, hàng trăm cảnh sát thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân bất ngờ ập vào các địa điểm có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số 4 địa điểm có quán karaoke V. ở 144/11 Wừu, cùng 3 nhà nghỉ trá hình hiệu tại địa chỉ 22 Thống Nhất, 102 Cao Bá Quát, 35C Đống Đa.

Xã hội

Để khách sử dụng ma túy, chủ và nhân viên quán bar ở Đà Nẵng bị bắt

Cơ quan Công an phát hiện 6 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy trong quán bar Air Force One ở TP Đà Nẵng.

Chiều 1/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo kế hoạch của Bộ Công an và Công an Đà Nẵng, đơn vị đã mở nhiều đợt truy quét mạnh mẽ từ ngày 1/8 đến 15/9/2025.

bai.png
4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy trong quán bar.
Xã hội

Bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép 400 viên ma túy ở Quảng Trị

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 đối tượng đang tàng trữ trái phép 400 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 24/9, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép 400 viên ma túy tổng hợp trong khu vực biên giới.

Trước đó, vào lúc 13h30 ngày 22/9, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng H.V.H (SN 2009) và H.V.H (SN 2008, cùng trú tại bản Làng Vây, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) có hành vi tàng trữ trái phép ma tuý.

