Triều Tiên lại phóng thử tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc họp khẩn

Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển vào sáng 19/4. Đây là hoạt động thử vũ khí mới nhất của nước này trong năm nay.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên phóng thử tên lửa từ khu vực Sinpo vào sáng ngày 19/4. Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Hội đồng An ninh Quốc gia nước này dự định tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

"Hàn Quốc đã tăng cường khả năng giám sát và đang trao đổi thông tin chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản", JCS thông báo.

Vụ phóng thử tên lửa từ tàu khu trục tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên vào ngày 12/4/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng phát hiện các vụ phóng này, cho biết tên lửa được cho là đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết thêm Tokyo mạnh mẽ phản đối Bình Nhưỡng, nói rằng vụ phóng hôm 19/4 đe dọa hòa bình khu vực và quốc tế, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc cấm mọi hoạt động phóng tên lửa của Triều Tiên.

Tuần trước, Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát các vụ thử tên lửa từ tàu khu trục của nước này. Sau vụ phóng thử, ông Kim nói rằng Triều Tiên vẫn tập trung vào việc “mở rộng không giới hạn” lực lượng hạt nhân và đưa ra các nhiệm vụ mới không xác định nhằm tăng cường khả năng tấn công hạt nhân và phản ứng nhanh của đất nước.

Triều Tiên lại phóng loạt tên lửa đạn đạo ra biển

Theo Quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía đông của nước này.

AP dẫn thông tin từ Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển vào ngày 8/4, đánh dấu vụ phóng thứ hai chỉ trong hai ngày.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS ), các tên lửa được phóng từ khu vực ven biển Wonsan của Triều Tiên, bay khoảng 240 km về phía vùng biển phía đông của nước này.

Triều Tiên thông tin về loạt vụ thử nghiệm vũ khí mới

Triều Tiên cho biết đã tiến hành nhiều vụ thử nghiệm vũ khí mới tuần này, trong đó có tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm. 

Triều Tiên ngày 9/4 cho biết loạt vụ thử nghiệm trong tuần này liên quan đến nhiều vũ khí mới, bao gồm cả tên lửa đạn đạo được trang bị đầu đạn chùm.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, các cuộc thử nghiệm kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 6/4, còn bao gồm trình diễn vũ khí phòng không, hệ thống vũ khí điện từ và bom sợi carbon.

Ông Kim Jong Un giám sát vụ phóng thử tên lửa từ tàu khu trục

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát các vụ phóng thử tên lửa từ tàu khu trục vào cuối tuần qua.  

Theo AP, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 14/4, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát thêm các vụ phóng thử tên lửa từ tàu khu trục vào cuối tuần qua, đồng thời ông Kim cam kết tăng cường năng lực tác chiến của hải quân nước này với kho vũ khí hạt nhân ngày càng lớn mạnh.

2 tên lửa hành trình chiến lược và 3 tên lửa chống hạm

