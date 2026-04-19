Triều Tiên lại phóng thử tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc họp khẩn

Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển vào sáng 19/4. Đây là hoạt động thử vũ khí mới nhất của nước này trong năm nay.

AP dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên phóng thử tên lửa từ khu vực Sinpo vào sáng ngày 19/4. Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Hội đồng An ninh Quốc gia nước này dự định tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

"Hàn Quốc đã tăng cường khả năng giám sát và đang trao đổi thông tin chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản", JCS thông báo.

Vụ phóng thử tên lửa từ tàu khu trục tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên vào ngày 12/4/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng phát hiện các vụ phóng này, cho biết tên lửa được cho là đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết thêm Tokyo mạnh mẽ phản đối Bình Nhưỡng, nói rằng vụ phóng hôm 19/4 đe dọa hòa bình khu vực và quốc tế, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc cấm mọi hoạt động phóng tên lửa của Triều Tiên.

Tuần trước, Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát các vụ thử tên lửa từ tàu khu trục của nước này. Sau vụ phóng thử, ông Kim nói rằng Triều Tiên vẫn tập trung vào việc “mở rộng không giới hạn” lực lượng hạt nhân và đưa ra các nhiệm vụ mới không xác định nhằm tăng cường khả năng tấn công hạt nhân và phản ứng nhanh của đất nước.

