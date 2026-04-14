Ông Kim Jong Un giám sát vụ phóng thử tên lửa từ tàu khu trục

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát các vụ phóng thử tên lửa từ tàu khu trục vào cuối tuần qua.

Theo AP, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 14/4, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát thêm các vụ phóng thử tên lửa từ tàu khu trục vào cuối tuần qua, đồng thời ông Kim cam kết tăng cường năng lực tác chiến của hải quân nước này với kho vũ khí hạt nhân ngày càng lớn mạnh.

2 tên lửa hành trình chiến lược và 3 tên lửa chống hạm

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 12/4 cho biết, ông Kim đã theo dõi các vụ phóng 2 tên lửa hành trình chiến lược và 3 tên lửa chống hạm từ khu trục hạm lớp Choe Hyon, lần đầu tiên được ra mắt vào tháng 4/2025.

Theo tờ báo, các tên lửa hành trình đã bay hơn 2 giờ đồng hồ và các tên lửa chống hạm bay hơn 30 phút theo quỹ đạo định sẵn trên vùng biển phía tây của đất nước trước khi đánh trúng mục tiêu một cách chính xác.

Bức ảnh này do Chính phủ Triều Tiên cung cấp về vụ phóng thử tên lửa tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên vào ngày 12/4/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã công bố các bức ảnh ông Kim cùng các quan chức cấp cao khác quan sát vụ phóng từ một cầu cảng khi vật thể bay để lại vệt khói xám khi rời khỏi chiến hạm.

Ông Kim cũng đã theo dõi hai đợt thử tên lửa từ tàu Choe Hyon vào tháng trước, đồng thời cam kết đẩy nhanh quá trình trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân.

Sau các vụ thử hôm 12/4, ông tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục tập trung vào việc “mở rộng không giới hạn” lực lượng hạt nhân và giao các nhiệm vụ mới chưa được tiết lộ nhằm nâng cao năng lực tấn công hạt nhân và phản ứng nhanh của đất nước. Ông cũng xem xét các kế hoạch cho hệ thống vũ khí trên hai khu trục hạm thứ ba và thứ tư đang được đóng mới, theo Rodong Sinmun.

Bước tiến lớn của Quân đội Triều Tiên

Ông Kim ca ngợi việc phát triển tàu khu trục lớp Choe Hyon là bước tiến lớn trong việc mở rộng tầm hoạt động và khả năng tấn công phủ đầu của quân đội. Truyền thông nhà nước cho biết chiến hạm này được thiết kế để mang nhiều hệ thống vũ khí, bao gồm vũ khí phòng không, chống hạm cũng như tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Các quan chức và chuyên gia Hàn Quốc nhận định con tàu có thể được xây dựng với sự hỗ trợ của Nga trong bối cảnh quan hệ quân sự giữa hai nước ngày càng sâu sắc, song một số chuyên gia vẫn nghi ngờ về khả năng sẵn sàng chiến đấu thực sự của tàu.

Triều Tiên ra mắt khu trục hạm thứ hai cùng lớp Choe Hyon vào tháng 5/2025, nhưng tàu này bị hư hại trong một vụ phóng thất bại tại cảng Chongjin phía bắc. Sau đó, con tàu, mang tên Kang Kon, đã được hạ thủy trở lại vào tháng 6 sau khi sửa chữa, nhưng các chuyên gia bên ngoài vẫn đặt câu hỏi về khả năng vận hành đầy đủ của tàu.

Vụ phóng tên lửa hành trình từ tàu khu trục ở Triều Tiên ngày 10/3/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Truyền thông nhà nước cho biết thêm khu trục hạm thứ ba đang được đóng tại xưởng đóng tàu Nampo trên bờ biển phía tây, dự kiến sẽ hoàn thành vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 10 tới.

Các vụ phóng mới nhất từ tàu Choe Hyon tiếp tục chuỗi thử nghiệm vũ khí gần đây khi Triều Tiên thúc đẩy mở rộng lực lượng hạt nhân trong bối cảnh mối quan hệ với Hàn Quốc xấu đi và tiến trình ngoại giao bị đình trệ kéo dài.

Tuần trước, Triều Tiên đã tiến hành một loạt vụ thử nghiệm liên quan đến nhiều hệ thống vũ khí mới, bao gồm tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm.

Ông Kim đã đình chỉ các cuộc đối thoại với Washington và Seoul kể từ khi ngoại giao giữa ông Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ vỡ vào năm 2019. Kể từ đó, ông Kim áp dụng lập trường cứng rắn với Hàn Quốc, đồng thời bác bỏ các đề nghị nối lại đàm phán của Mỹ khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai, yêu cầu Washington từ bỏ điều kiện phi hạt nhân hóa.

Trong những năm gần đây, Nga trở thành ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của ông Kim. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tăng cường quan hệ với Trung Quốc.

