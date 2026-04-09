Triều Tiên thông tin về loạt vụ thử nghiệm vũ khí mới

Triều Tiên ngày 9/4 cho biết loạt vụ thử nghiệm trong tuần này liên quan đến nhiều vũ khí mới, bao gồm cả tên lửa đạn đạo được trang bị đầu đạn chùm.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, các cuộc thử nghiệm kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 6/4, còn bao gồm trình diễn vũ khí phòng không, hệ thống vũ khí điện từ và bom sợi carbon.

"Các cuộc thử nghiệm mới nhất bao gồm hệ thống đầu đạn chùm gắn trên tên lửa đạn đạo Hwasong-11 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Loại tên lửa này có thiết kế tương tự tên lửa Iskander của Nga với khả năng bay thấp, cơ động để né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa", KCNA đưa tin, nhấn mạnh rằng các vụ phóng đã xác nhận tên lửa đạn đạo tầm ngắn này, khi được trang bị đầu đạn như vậy, có thể thiêu rụi bất kỳ mục tiêu nào trên khu vực rộng 6,5-7 hecta với sức công phá cực lớn.

Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh tư liệu/KCNA.

Bản tin của truyền thông nhà nước Triều Tiên được công bố một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc thông báo đã phát hiện Triều Tiên phóng nhiều tên lửa ra vùng biển phía đông nước này hôm 8/4 - vụ phóng thử thứ hai chỉ trong vòng hai ngày, theo AP.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết các tên lửa được phóng hôm 8/4 đã bay từ 240 đến 700 km trước khi rơi xuống biển, đồng thời cũng phát hiện ít nhất một vật thể được phóng hôm 7/4 gần thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết không có vũ khí nào được phóng hôm 8/4 rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này, trong khi quân đội Mỹ khẳng định các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào ngày 7 và 8/4 không gây ra mối đe dọa trực tiếp nào đối với Mỹ hoặc các đồng minh.

Ông Jang Do Young, người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cho biết tại một cuộc họp báo rằng quân đội đang phân tích các vụ phóng, đồng thời chia sẻ thông tin với phía Mỹ và Nhật Bản, nhưng từ chối đưa ra đánh giá cụ thể về tuyên bố của Triều Tiên liên quan đến tiến bộ năng lực quân sự.

Các vụ phóng tên lửa tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, làm lu mờ hy vọng cải thiện quan hệ của Hàn Quốc.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo hồi tháng 1/2026