Triều Tiên lại phóng loạt tên lửa đạn đạo ra biển

Theo Quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía đông của nước này.

AP dẫn thông tin từ Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển vào ngày 8/4, đánh dấu vụ phóng thứ hai chỉ trong hai ngày.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS ), các tên lửa được phóng từ khu vực ven biển Wonsan của Triều Tiên, bay khoảng 240 km về phía vùng biển phía đông của nước này.

Một vụ phóng thử tên lửa hành trình từ tàu khu trục ở Triều Tiên ngày 10/3/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Trước động thái này, JCS khẳng định Hàn Quốc luôn duy trì trạng thái sẵn sàng đáp trả mọi hành động khiêu khích từ Triều Tiên, dựa trên liên minh quân sự vững chắc với Mỹ.

Quân đội Hàn Quốc cũng cho biết đã phát hiện vụ phóng một vật thể chưa xác định gần thủ đô của Triều Tiên vào ngày 7/4. Hiện các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết về vụ phóng này.

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin, vật thể trước đó, nhiều khả năng cũng là tên lửa đạn đạo, đã biến mất khỏi radar quân sự Hàn Quốc sau khi xuất hiện dấu hiệu bất thường ngay từ giai đoạn đầu phóng. Theo các báo cáo, điều này cho thấy vụ phóng đã thất bại.

Hai vụ phóng liên tiếp diễn ra sau khi Triều Tiên khẳng định không có ý định cải thiện mối quan hệ với Hàn Quốc, dù Seoul liên tục bày tỏ mong muốn khôi phục đối thoại vốn đã bị đình trệ lâu nay.

Sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ lấy làm tiếc về cáo buộc máy bay không người lái dân sự xâm nhập Triều Tiên, bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên, vào cuối ngày 6/4 đã khen ngợi ông vì “sự trung thực và dũng cảm”, nhưng đồng thời nhắc lại lời đe dọa sẽ trả đũa nếu các vụ xâm nhập như vậy tái diễn. Các quan chức Hàn Quốc khi đó cho biết tuyên bố của bà Kim Yo Jong là một sự tiến triển có ý nghĩa trong quan hệ hai miền.

Triều Tiên đã từ chối nối lại đàm phán với Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời thúc đẩy mở rộng kho vũ khí hạt nhân kể từ khi ngoại giao giữa ông Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ vỡ vào năm 2019. Dù vậy, ông Kim Jong Un vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với ông Trump, đồng thời kêu gọi Washington từ bỏ yêu cầu giải trừ hạt nhân của Triều Tiên như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán.

