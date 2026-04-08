Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Triều Tiên lại phóng loạt tên lửa đạn đạo ra biển

Theo Quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía đông của nước này.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển vào ngày 8/4, đánh dấu vụ phóng thứ hai chỉ trong hai ngày.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS ), các tên lửa được phóng từ khu vực ven biển Wonsan của Triều Tiên, bay khoảng 240 km về phía vùng biển phía đông của nước này.

Một vụ phóng thử tên lửa hành trình từ tàu khu trục ở Triều Tiên ngày 10/3/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Trước động thái này, JCS khẳng định Hàn Quốc luôn duy trì trạng thái sẵn sàng đáp trả mọi hành động khiêu khích từ Triều Tiên, dựa trên liên minh quân sự vững chắc với Mỹ.

Quân đội Hàn Quốc cũng cho biết đã phát hiện vụ phóng một vật thể chưa xác định gần thủ đô của Triều Tiên vào ngày 7/4. Hiện các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết về vụ phóng này.

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin, vật thể trước đó, nhiều khả năng cũng là tên lửa đạn đạo, đã biến mất khỏi radar quân sự Hàn Quốc sau khi xuất hiện dấu hiệu bất thường ngay từ giai đoạn đầu phóng. Theo các báo cáo, điều này cho thấy vụ phóng đã thất bại.

Hai vụ phóng liên tiếp diễn ra sau khi Triều Tiên khẳng định không có ý định cải thiện mối quan hệ với Hàn Quốc, dù Seoul liên tục bày tỏ mong muốn khôi phục đối thoại vốn đã bị đình trệ lâu nay.

Sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ lấy làm tiếc về cáo buộc máy bay không người lái dân sự xâm nhập Triều Tiên, bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên, vào cuối ngày 6/4 đã khen ngợi ông vì “sự trung thực và dũng cảm”, nhưng đồng thời nhắc lại lời đe dọa sẽ trả đũa nếu các vụ xâm nhập như vậy tái diễn. Các quan chức Hàn Quốc khi đó cho biết tuyên bố của bà Kim Yo Jong là một sự tiến triển có ý nghĩa trong quan hệ hai miền.

Triều Tiên đã từ chối nối lại đàm phán với Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời thúc đẩy mở rộng kho vũ khí hạt nhân kể từ khi ngoại giao giữa ông Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ vỡ vào năm 2019. Dù vậy, ông Kim Jong Un vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với ông Trump, đồng thời kêu gọi Washington từ bỏ yêu cầu giải trừ hạt nhân của Triều Tiên như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Triều Tiên diễn tập hỏa lực hồi tháng 3/2026

Nguồn video: VTV
Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao.

Theo AP, Triều Tiên đã tiến hành cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un ca ngợi đây là một bước phát triển nhằm tăng cường khả năng quân sự chiến lược của đất nước.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/3 cho biết, ông Kim đã theo dõi cuộc thử nghiệm động cơ trên mặt đất được nâng cấp mới sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp. Theo KCNA, lực đẩy tối đa của động cơ đạt 2.500 kilonewton (kN), tăng so với khoảng 1.971 kN được ghi nhận trong một cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn tương tự hồi tháng 9/2025.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên nêu điều kiện tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nhật Bản

Em gái ông Kim Jong Un cho biết, hội nghị thượng đỉnh giữa Triều Tiên và Nhật Bản sẽ không diễn ra nếu Tokyo vẫn giữ cách tiếp cận “lỗi thời”.

Theo AP, bà Kim Yo Jong, em gái ông Kim Jong Un, ngày 23/3 tuyên bố hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sẽ không diễn ra nếu Nhật Bản vẫn giữ cách tiếp cận “lỗi thời”.

Tuyên bố của bà Kim Yo Jong được đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi phát biểu trước các phóng viên tuần trước rằng tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington, bà đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump về “mong muốn rất mạnh mẽ” được gặp ông Kim Jong Un.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát tàu chiến mới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát tàu khu trục mới của nước này trước khi đưa vào biên chế.

AP đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát tàu khu trục mới Choe Hyon trong hai ngày liên tiếp trước khi đưa vào biên chế, và theo dõi một vụ phóng thử tên lửa hành trình từ tàu chiến này.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, trong chuyến thăm xưởng đóng tàu Nampo vào ngày 3 và 4/3, ông Kim Jong Un đã thị sát việc đóng chiếc tàu khu trục thứ 3 cùng lớp với tàu chiến 5.000 tấn Choe Hyon được công bố lần đầu vào tháng 4/2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới