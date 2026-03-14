Thông tin vụ Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo ra biển

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo ra biển vào ngày 14/3. 

An An (Theo AP)

Theo AP, Quân đội Hàn Quốc cho biết, vào ngày 14/3, Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông, thể hiện sức mạnh quân sự trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Tên lửa bay được khoảng 350 km

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết các tên lửa được phóng từ khu vực Sunan, nơi đặt sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, và bay được khoảng 350 km.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết các tên lửa này rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và không có báo cáo nào về thiệt hại đối với máy bay hoặc tàu thuyền.

Vụ phóng thử tên lửa hành trình từ tàu khu trục Choe Hyon ở Triều Tiên ngày 10/3/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã tăng cường giám sát và duy trì trạng thái sẵn sàng trước khả năng Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa, đồng thời chia sẻ chặt chẽ thông tin với Mỹ và Nhật Bản.

Đợt phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận mùa xuân thường niên với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ, trong khi Mỹ cũng đang leo thang chiến dịch quân sự tại Trung Đông.

Nguy cơ lỗ hổng an ninh tại Hàn Quốc?

Cuộc xung đột Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lỗ hổng an ninh tại Hàn Quốc, khi truyền thông địa phương - dựa trên hình ảnh từ camera an ninh và các nguồn khác - suy đoán rằng Mỹ đang điều chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa đóng tại Hàn Quốc để hỗ trợ chiến dịch chống Iran.

Khi được phóng viên AP hỏi trong tuần này về việc lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc có chuyển các tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD ở Seongju sang Trung Đông hay không, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết không thể xác nhận chi tiết về các hoạt động quân sự của Mỹ.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trong một cuộc diễn tập hồi năm 2013. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Văn phòng này khẳng định việc điều chuyển tiềm năng các khí tài quân sự của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến thế trận phòng thủ chung của liên minh trước Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh quân sự của Hàn Quốc. Trước đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng có phản hồi tương tự về thông tin có thể điều chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot khỏi Hàn Quốc.

Đợt phóng tên lửa diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington và bày tỏ hy vọng nối lại đối thoại ngoại giao giữa Washington và Bình Nhưỡng. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã mong muốn cải thiện quan hệ liên Triều, và một số quan chức cấp cao của ông cho rằng chuyến thăm dự kiến của ông Trump tới Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 31/3, có thể mở ra cơ hội tiếp xúc với Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, các vụ phóng tên lửa hôm 14/3 dường như đã làm lu mờ hy vọng này. Trong những tháng gần đây, Bình Nhưỡng thể hiện sự cứng rắn hơn với Seoul và kêu gọi Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa như điều kiện tiên quyết cho đàm phán.

Triều Tiên từ lâu cho rằng Mỹ và Hàn Quốc dùng các cuộc tập trận chung thường niên làm cái cớ để tăng cường các hoạt động phô diễn sức mạnh quân sự hoặc thử nghiệm vũ khí.

Hôm 10/3, bà Kim Yo Jong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã chỉ trích Washington và Seoul vì tiếp tục tập trận chung trong bối cảnh an ninh toàn cầu đang nguy hiểm, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động nào đe dọa an toàn của Triều Tiên sẽ phải gánh chịu “hậu quả khủng khiếp”.

Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng đã ra các tuyên bố riêng lên án các cuộc tấn công chung Mỹ-Israel nhằm vào Iran, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với tân Lãnh tụ tối cao của Iran, ông Mojtaba Khamenei.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ phóng thử tên lửa từ tàu khu trục của Triều Tiên

Nguồn video: VNA
apnews.com
https://apnews.com/article/south-north-korea-projectile-military-exercises-44a03aff91a068f76b6dfd89023dd378
