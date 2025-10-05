Hà Nội

Xã hội

Trao bằng khen cho đoàn viên dũng cảm cứu cháu bé khỏi dòng nước lũ

Phát hiện bé trai bị dòng nước lũ cuốn trôi, anh Hồ Quốc Hiệu lập tức lao xuống dòng nước chảy xiết, kịp thời đưa cháu bé vào bờ an toàn.

Hạo Nhiên

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức tuyên dương và trao bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu (SN 2000, trú thôn Vọng Sơn, xã Hương Sơn) vì hành động dũng cảm cứu người trong lũ dữ.

Trước đó, chiều 30/9, em Nguyễn Bảo Khang (7 tuổi, trú xã Hương Sơn) không may trượt chân ngã xuống dòng nước lũ tại khu vực cầu tràn Phố Giang và bị nước cuốn trôi.

z7083341108971-4cb27f9932337e02bf0f44174757db92-7513-4872.jpg
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức tuyên dương và trao bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu.

Đúng lúc này, anh Hồ Quốc Hiệu và người thân đi ngang qua, phát hiện sự việc, lập tức lao xuống dòng nước chảy xiết, kịp thời đưa cháu bé vào bờ an toàn.

Hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy của anh Hiệu được người dân, chính quyền địa phương và cộng đồng đánh giá cao. Hiện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã trình Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Hồ Quốc Hiệu.

Được biết, đây là lần thứ hai anh có hành động cứu người gặp nạn.

