Xã hội

Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh thông tuyến sau nhiều ngày bị ngập

Sau nhiều ngày bị ngập lụt cục bộ do ảnh hưởng của cơn bão số 10, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua phường Bắc Hồng (Hà Tĩnh) đã lưu thông trở lại.

Hạo Nhiên

Chiều 4/10, thông tin từ UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, nước lũ đã rút, Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn chính thức thông tuyến trở lại, các phương tiện lưu thông bình thường.

z7064676708619-22a91a8531963d55a7f48754efd0cf80-8747-7327.jpg
Quốc lộ 1A đoan qua phường Bắc Hồng (Hà Tĩnh) đã lưu thông trở lại.

Trước đó, như Báo Tri thức & Cuộc sống đã thông tin, từ sáng 30/9, do ảnh hưởng bão số 10 và hoàn lưu sau bão, nước từ thượng nguồn sông Lam đổ về mạnh, khiến tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn các tổ dân phố Xuân Lam 1, 2, 3, 4, 5 (thuộc phường Bắc Hồng Lĩnh) bị ngập sâu từ 1m đến 1,3m, với chiều dài khoảng hơn 1km.

Thời điểm đó, để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng lập rào chắn, biển cảnh báo ở hai đầu điểm ngập, cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời phân luồng, hướng dẫn các phương tiện chuyển hướng, di chuyển theo tuyến tránh Hồng Lĩnh để tiếp tục hành trình.

Đến sáng nay (4/10), ngay sau khi nước lũ rút, Quốc lộ 1A chính thức thông tuyến thì các lực lượng chức năng cũng đã tháo dỡ, dời dọn các rào chắn, biển cảnh báo đã cắm…

>>> Mời độc giả xem thêm video Bão Bualoi gây mưa lớn trên đất liền:

(Nguồn: Nhân Dân)
Xã hội

Xã hội

Xã hội

