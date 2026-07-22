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Kinh doanh - Địa ốc

Trái trầu bà bất ngờ đắt hàng nhờ trào lưu mukbang trên mạng xã hội

Sức hút từ các video mukbang khiến quả trầu bà vốn lạ lẫm đột ngột gây "sốt", các nhà vườn và cửa hàng trái cây liên tục rơi vào tình trạng thiếu hàng.

Bảo Châu

Quả trầu bà tại Việt Nam đột ngột trở thành mặt hàng được săn lùng ráo riết với giá dao động từ 250.000-380.000 đồng mỗi trái. Cơn sốt giá này bắt nguồn từ các video trải nghiệm ẩm thực (mukbang) bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội, biến thứ quả xa lạ thành hiện tượng thu hút sự tò mò của đông đảo người tiêu dùng.

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(Ảnh: Costaricaguide)

Dù chi ra hàng trăm nghìn đồng cho một quả trái cây nặng chưa tới 1kg, nhiều người tiêu dùng tại các đô thị lớn vẫn phải chật vật đặt trước nhiều ngày mới sở hữu được. Chị Phương Anh (TP. HCM) chia sẻ với PV Tri Thức & Cuộc sống chị đã phải liên hệ tới cửa hàng thứ bốn mới gom được hai trái trầu bà với tổng chi phí gần 700.000 đồng. Lý do khiến chị kiên nhẫn tìm kiếm chỉ vì tò mò sau khi liên tục lướt thấy các video quay cảnh bóc vỏ, ăn thử và miêu tả hương vị độc đáo của loại quả này trên TikTok.

Trên thị trường, sự gia tăng đột biến về nhu cầu đã kéo theo hàng loạt tiểu thương tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng hay Lâm Đồng nhanh chóng nhảy vào cuộc đua tìm nguồn cung. Tuy nhiên, các đại lý bán lẻ đều chung tình trạng "cháy hàng" do lượng quả thu hái từ các nhà vườn rất hạn chế, không đủ đáp ứng sức mua tăng vọt trong thời gian ngắn.

Chia sẻ về sức hút bất ngờ của loại quả này với PV Tri thức & Cuộc sống, chị Phương Linh, chủ một cửa hàng trái cây cao cấp tại Hà Nội, cho biết: "Lượng khách hỏi mua quả trầu bà tăng vọt chỉ trong hai tháng gần đây. Tệp khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, thích trải nghiệm cái mới và một bộ phận khách quốc tế đã quen thuộc với loại quả này ở nước ngoài".

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Các video ăn thử quả trầu bà trên TikTok (Nguồn: TikTok/Vy Cát Lai & Pít Ham Ăn)

Sự bùng nổ thị trường cũng đi kèm không ít phản hồi trái chiều từ phía người thưởng thức. Nhiều tài khoản trên mạng xã hội phản ánh tình trạng bị rát lưỡi, ngứa họng sau khi ăn, trong khi một số khác cho rằng mùi vị tuy lạ nhưng không quá xuất sắc so với số tiền lớn đã bỏ ra.

Giải thích về hiện tượng ngứa rát, các chuyên gia lưu ý rằng nguyên nhân chủ yếu do người tiêu dùng quá vội vàng ăn khi quả chưa chín tới. Quả trầu bà chứa hàm lượng tinh thể canxi oxalat cao khi còn xanh, dễ gây châm chích, bỏng rát khoang miệng. Loại quả này chỉ thực sự an toàn và ngon nhất khi các mắt vảy xanh bên ngoài tự nứt và bung ra. Khi đạt độ chín hoàn toàn, phần thịt quả có màu trắng ngà, tỏa hương thơm nồng và mang vị ngọt thanh tổng hợp từ chuối, dứa và mãng cầu.

Về nguồn gốc khoa học, trầu bà lá xẻ (Monstera deliciosa) là loài thực vật có xuất xứ từ vùng rừng mưa nhiệt đới Nam Mexico và Trung Mỹ. Loại quả này từ lâu đã được xem là món ăn tươi hoặc dùng làm nguyên liệu chế biến món tráng miệng, nước ép. Trong khi đó tại Việt Nam, sự hiện diện của loại cây này chủ yếu gắn liền với mục đích trang trí không gian sống, khiến công dụng thực phẩm của quả trầu bà từng bị bỏ quên suốt thời gian dài.

Mời quý độc giả xem video: Cơn sốt cây muội hồng và hệ lụy/ Nguồn: VTV24
#quả trầu bà #mukbang #trái cây #mạng xã hội #ẩm thực

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