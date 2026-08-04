Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Khám phá đặc sản don Quảng Ngãi, món ăn dân dã hấp dẫn khách du lịch

Từ nguồn nguyên liệu sông nước lợ, món don Quảng Ngãi được chế biến cẩn trọng qua nhiều công đoạn, mang lại trải nghiệm ẩm thực độc đáo với chi phí hợp lý.

Bảo Châu

Nhắc đến ẩm thực xứ Quảng, bên cạnh tỏi Lý Sơn hay mắm nhum, don từ lâu đã trở thành một biểu tượng đậm đà bản sắc dân dã. Dù sở hữu kích thước khiêm tốn và đòi hỏi quy trình sơ chế vô cùng cẩn trọng, các món ăn chế biến từ loài nhuyễn thể này vẫn tạo nên sức hút mạnh mẽ với cả cư dân bản địa lẫn du khách thập phương, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống địa phương.

Don là loài nhuyễn thể sinh sống chủ yếu ở tầng cát sâu thuộc các vùng nước lợ, đặc biệt xuất hiện nhiều tại lưu vực sông Trà Khúc và sông Vệ. Tuy có ngoại hình tương tự như hến nhưng don lại sở hữu kích thước nhỏ hơn hẳn cùng hương vị ngọt thanh tự nhiên và hàm lượng dinh dưỡng cao.

20170705101938-don-quang-ngai-2.jpg
Ảnh minh hoạ.

Mặc dù loài này xuất hiện quanh năm, thời điểm vàng để thưởng thức don đạt chất lượng cao nhất là vào mùa hè. Đây là lúc nước sông ấm lên, thịt don trở nên béo ngậy, săn chắc, khi nấu cho ra phần nước dùng mang màu vàng óng tự nhiên cùng hương thơm đặc trưng khó lẫn.

Chính nhờ nguồn nguyên liệu dồi dào từ tự nhiên kết hợp với bản chất dân dã, giá thành của các món ăn từ don vô cùng hợp lý, phù hợp với túi tiền của đại đa số thực khách. Một tô don nước truyền thống thường được bán với mức giá bình dân. Một tô don nước truyền thống chỉ có giá khoảng 25.000 đồng, trong khi tô đặc biệt với lượng don dồi dào hơn được bán với giá 30.000 đồng.

Bên cạnh đó, món don xào lại có mức giá cao hơn rõ rệt, dao động khoảng 120.000 đồng/đĩa. Sự chênh lệch mức giá này đến từ việc món xào đòi hỏi lượng ruột don nguyên liệu lớn gấp nhiều lần để lấp đầy một đĩa thức ăn, đồng thời cần sự kết hợp gia vị tươi và kỹ thuật chế biến cầu kỳ hơn.

Chia sẻ về quy trình chế biến món ăn này, chủ một cơ sở kinh doanh don tại Quảng Ngãi cho biết: "Don là loại nguyên liệu rất nhạy cảm. Don tươi vừa cào về phải đem luộc ngay, nếu dùng don ướp đá thịt sẽ bị nhạt và mất vị ngọt tự nhiên. Khó nhất vẫn là khâu đãi cát, người làm không quen tay thì rất dễ để sót sạn, chỉ cần lẫn một ít cát hay con don hư là hỏng cả nồi nước dùng".

Tại các nhà hàng và quán ăn Quảng Ngãi, don sau sơ chế được biến tấu chủ yếu qua hai hình thức là món nước và món xào. Với món don nước, ruột don được xếp vào bát cùng hành tây thái mỏng, hành lá rồi chan phần nước dùng nóng hổi lên trên, thưởng thức kèm bánh tráng nướng giòn hoặc bánh tráng sống, thậm chí có thể ăn kèm trứng vịt lộn để gia tăng độ béo ngọt.

Trong khi đó, món don xào lại đòi hỏi ruột don tươi được xào nhanh trên lửa lớn cùng hành tây, rau răm, tiêu và ớt xanh. Khâu chế biến món xào tuyệt đối không dùng hành phi hay quá nhiều dầu mỡ nhằm giữ nguyên độ dai ngon, đậm đà nguyên bản của nguyên liệu mà không làm thịt don bị nhũn.

Do đặc tính là thực phẩm tươi sống, không sử dụng phương pháp cấp đông để tránh làm nhạt thịt, các món từ don chủ yếu được phục vụ trực tiếp tại chỗ hoặc vận chuyển trong ngày trong khu vực nội tỉnh. Từ những quán nhỏ bình dân ven sông, món ăn độc đáo này hiện đã xuất hiện phổ biến trong thực đơn của các nhà hàng lớn, trở thành một điểm nhấn ẩm thực không thể bỏ qua đối với mỗi du khách khi có dịp ghé thăm Quảng Ngãi.

Mời quý độc giả xem video: Để món đặc sản dân dã đáp ứng thị trường hiện đại/ Nguồn: VTV24
#don #Quảng Ngãi #đặc sản #ẩm thực #ẩm thực dân dã #món ăn

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Đặc sản ốc núi đá hút khách mùa mưa ở Sơn La

Mùa mưa về, người dân Sơn La lại nhộn nhịp vào rừng săn ốc núi đá. Sản vật tự nhiên này không chỉ tăng thu nhập mà còn tạo sức hút du lịch độc đáo.

Vào hè, mỗi khi trời mưa, người dân vùng cao Sơn La lại nhộn nhịp chuẩn bị đèn pin, gùi tre lên núi "săn" ốc đá. Loài sinh vật hoàn toàn sống tự nhiên trong các khe đá ẩm, dưới tán rừng già này không chỉ là món ăn quen thuộc trong mâm cơm bản địa mà nay đã trở thành một đặc sản đắt khách, đem lại nguồn thu nhập đáng kể và góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm du lịch tại địa phương.

Hành trình đi tìm loài sản vật được ví như "lộc trời ban" này đòi hỏi sự kiên trì và am hiểu địa hình sâu sắc. Ốc núi đá có đặc tính chỉ sinh sống ở những nơi có độ che phủ rừng cao, nguồn nước sạch và nhiều rêu xanh. Ban ngày chúng náu mình kỹ trong các hốc đá hay lớp lá mục, chỉ đến đêm muộn hoặc sáng sớm sau mưa mới bò ra kiếm ăn. Do đó, khoảng thời gian ngay sau đợt mưa luôn là cơ hội vàng để bà con các xã thuộc huyện Vân Hồ, Bắc Yên, Phù Yên hay Mường La băng rừng soi ốc.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Đặc sản cáy mật vào mùa, giá tới 220.000 đồng/kg vẫn hút khách

Cáy mật - đặc sản vùng ngập mặn Nam Định (cũ). Với giá từ 180.000-220.000 đồng/kg, loại hải sản này vẫn được nhiều người săn mua nhờ thịt ngọt, nhiều gạch.

Những ngày đầu hè là thời điểm cáy mật - đặc sản tự nhiên của vùng rừng ngập mặn Nam Định (cũ) - bước vào chính vụ. Dù có giá bán từ 180.000-220.000 đồng/kg, cao hơn nhiều loại cua, cáy thông thường, mặt hàng này vẫn được nhiều thực khách tìm mua bởi phần thịt chắc, nhiều gạch và có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.

Theo các tiểu thương kinh doanh hải sản, cáy mật được khai thác hoàn toàn ngoài tự nhiên tại khu vực vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy. Loài này sinh sống trong các hang sâu dưới gốc sú, vẹt nên việc đánh bắt phụ thuộc vào thủy triều và điều kiện thời tiết, khiến nguồn cung không nhiều.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Quả mọc hoang ở Sơn La lội ngược dòng thành đặc sản đắt khách

Từ loại cây hoang bị chặt bỏ, cà dại hoa trắng bỗng chốc thành mặt hàng nông sản sạch được săn đón trên chợ mạng, mở ra sinh kế mới cho người dân vùng cao.

Vốn là loại thực vật mọc hoang không ai đoái hoài, cây cà dại hoa trắng hiện đã trở thành món đặc sản đắt khách, mở ra sinh kế mới cho người dân vùng cao tại tỉnh Sơn La. Hằng năm, từ tháng 5 đến tháng 8, dọc theo các khu vực nương rẫy và vạt đất trống ven đường tại địa phương, các bụi cà dại bước vào giai đoạn kết trái với những chùm quả xanh phân bổ mật độ dày.

Trước đây, loại cây này thường bị cho là cỏ dại và bị chặt bỏ diện rộng để phục vụ canh tác, song thời gian gần đây đã lội ngược dòng thành mặt hàng được săn đón trên các diễn đàn thương mại điện tử.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới