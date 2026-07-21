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Kinh doanh - Địa ốc

Lựu đỏ Ấn Độ hút khách nhờ mẫu mã đẹp, nay được trồng ở Lâm Đồng

Không chỉ gây sốt ở các chợ truyền thống lẫn chợ mạng, giống lựu đỏ Ấn Độ giàu dinh dưỡng hiện đã trồng thành công tại đất Lâm Đồng.

Bảo Châu

Không chỉ được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ vẻ ngoài bắt mắt và hương vị thơm ngon, lựu đỏ Ấn Độ còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Tại Việt Nam, loại trái cây nhập khẩu này ngày càng xuất hiện phổ biến tại các siêu thị, cửa hàng trái cây cao cấp và sàn thương mại điện tử. Đáng chú ý, giống lựu này hiện đã được đưa vào trồng thử nghiệm tại Lâm Đồng và bước đầu cho kết quả khả quan.

Theo bảng xếp hạng 20 loại trái cây tốt cho sức khỏe do một website ẩm thực uy tín của Anh công bố, trái lựu đứng ở vị trí thứ 17 nhờ chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Đây cũng là một trong những lý do giúp lựu đỏ Ấn Độ ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam quan tâm.

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Lựu đỏ Ấn Độ đang trở thành cái tên nổi bật tại các cửa hàng trái cây ở Việt Nam. (Ảnh: xermark/Shutterstock)

So với nhiều giống lựu truyền thống, lựu đỏ Ấn Độ nổi bật với kích thước lớn, quả tròn đều, cầm chắc tay. Vỏ quả có màu đỏ sẫm hoặc đỏ hồng bắt mắt, trong khi phần hạt bên trong có màu đỏ trong như ruby, mọng nước, vị ngọt thanh xen lẫn chút chua nhẹ, giòn và ít xơ.

Không chỉ hấp dẫn về hình thức và hương vị, lựu đỏ còn là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin C, vitamin K, kali, chất xơ cùng các hợp chất chống oxy hóa mạnh, tiêu biểu là polyphenol và punicalagin. Nhờ vẻ ngoài sang trọng, loại quả này thường được đóng hộp làm quà biếu trong các dịp lễ, Tết hoặc sử dụng trong những giỏ quà cao cấp.

Một ưu điểm khác của lựu đỏ Ấn Độ là lớp vỏ dày, giúp hạn chế dập nát trong quá trình vận chuyển đường dài và kéo dài thời gian bảo quản. Nhờ đó, nguồn hàng có thể được nhập về Việt Nam gần như quanh năm, dù sản lượng dồi dào nhất vẫn tập trung vào chính vụ thu hoạch tại nước xuất khẩu.

Khảo sát thị trường cho thấy giá lựu đỏ Ấn Độ khá đa dạng, phụ thuộc vào kích cỡ, chất lượng quả và kênh phân phối.

Tại các chợ truyền thống và chợ đầu mối, lựu size vừa thường được bán với giá khoảng 90.000-130.000 đồng/kg. Trên các nền tảng thương mại điện tử hoặc chợ trực tuyến, giá bán dao động từ 100.000-180.000 đồng/kg đối với hàng bán lẻ; các thùng 3-5 kg có giá từ 300.000-850.000 đồng tùy loại và xuất xứ.

Trong khi đó, tại hệ thống siêu thị và cửa hàng trái cây cao cấp, những quả lựu được tuyển chọn kỹ, kích cỡ lớn, đóng hộp đẹp mắt có thể đạt mức 200.000-350.000 đồng/kg. Sự chênh lệch về giá chủ yếu đến từ quy cách đóng gói, kích cỡ quả, tiêu chuẩn bảo quản và thương hiệu phân phối.

Để chọn được lựu ngon, người tiêu dùng nên ưu tiên những quả có lớp vỏ căng bóng, màu đỏ đồng đều, không bị nứt hoặc dập. Quả cầm nặng tay so với kích thước thường chứa nhiều nước và hạt chắc. Ngoài ra, những quả có hình dáng hơi vuông hoặc góc cạnh thường đã phát triển đầy hạt, cho vị ngọt đậm hơn so với quả tròn hoàn toàn.

Ngoài cách ăn tươi, lựu đỏ còn được sử dụng để ép nước, làm sinh tố, trộn salad, kết hợp với sữa chua hoặc trang trí các món tráng miệng nhờ màu sắc đẹp và hương vị dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu.

Không dừng lại ở nguồn hàng nhập khẩu, giống lựu đỏ Ấn Độ hiện đã được một số nhà vườn tại Lâm Đồng đưa vào trồng thử nghiệm. Nhờ điều kiện khí hậu mát mẻ, nhiều nắng cùng nền đất màu mỡ, cây sinh trưởng tốt, thích nghi nhanh và cho chất lượng quả ổn định.

Theo các nhà vườn, cây giống chủ yếu được nhân bằng phương pháp chiết hoặc giâm cành nhằm giữ nguyên đặc tính của cây mẹ. Sau khoảng 2-3 năm trồng, cây bắt đầu cho thu hoạch và nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật có thể duy trì năng suất trong nhiều năm.

Để cây phát triển tốt, người trồng cần lựa chọn khu vực nhiều ánh sáng, đất tơi xốp và thoát nước tốt. Việc tưới nước cần thực hiện vừa phải, tránh để úng rễ. Bên cạnh đó, cây cần được bón phân định kỳ, kết hợp cắt tỉa cành thường xuyên nhằm tạo tán thông thoáng, tập trung dinh dưỡng cho quá trình nuôi quả.

Việc trồng thành công lựu đỏ Ấn Độ tại Lâm Đồng mở ra triển vọng đa dạng hóa cơ cấu cây ăn quả có giá trị kinh tế cao ở địa phương, đồng thời góp phần giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu. Nếu tiếp tục được đánh giá về năng suất, khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế trên quy mô lớn, giống lựu này có thể trở thành một lựa chọn mới cho nhiều nhà vườn trong thời gian tới.

Mời quý độc giả xem video: Cơn sốt cây muội hồng và hệ lụy/ Nguồn: VTV24
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