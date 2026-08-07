[INFOGRAPHIC] Vì sao khách châu Âu đến Việt Nam tăng mạnh?

Khách châu Âu tăng bình quân 53,4%, trong khi Việt Nam vươn lên Top 4 điểm đến châu Á được khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất.
BMW X1 2026 hoàn toàn mới ra mắt Việt Nam sở hữu diện mạo hiện đại, khoang lái nâng cấp công nghệ cao cùng hệ thống an toàn ADAS tương tự đổi thủ giá cao hơn.
Thị trường ghi nhận đợt điều chỉnh giá lớn của iPhone 17 cũ, mở ra cơ hội tiết kiệm chi phí nhưng cũng khiến người mua đắn đo trước việc iPhone 18 sắp ra mắt.
Trước sức nóng của concert BIGBANG, đơn vị tổ chức lên tiếng bác bỏ thông tin có "vé nội bộ" và khuyến cáo khán giả cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo
Sở hữu lợi thế về chất lượng cùng việc được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, trái mít đang khẳng định vị thế tiềm năng của nông sản Việt.
Vụ mùa mơ rừng từ tháng 4 đến 6 thu hút người tiêu dùng, nhờ vị chua ngọt độc đáo và các sản phẩm chế biến đa dạng từ quả núi rừng.
Dù mở ra giải pháp chăm sóc sức khỏe tiện lợi và bùng nổ doanh thu, dòng đồ uống chức năng mới vẫn khiến người dùng băn khoăn về tính hiệu quả thực sự.
Trước thềm năm học mới, hơn 500 học sinh tại xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) đã tham gia Ngày hội Vươn cao Việt Nam do Vinamilk và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức.
Trở thành điểm sáng giữa bối cảnh suy giảm chung, kính mắt đang mở ra cuộc đua cạnh tranh khốc liệt giữa thời trang, công nghệ và chăm sóc sức khỏe.
Từ nguồn nguyên liệu sông nước lợ, món don Quảng Ngãi được chế biến cẩn trọng qua nhiều công đoạn, mang lại trải nghiệm ẩm thực độc đáo với chi phí hợp lý.
Quy định quản lý chung cư theo niên hạn công trình không làm thay đổi bản chất quyền sở hữu, nhưng sẽ tạo ra 'cuộc chơi' mới trên thị trường bất động sản, từ cách định giá căn hộ, trách nhiệm của chủ đầu tư đến nghĩa vụ của cư dân.
Cùng với hệ sinh thái rùa biển quý hiếm, Côn Đảo còn sở hữu "cua xe tăng" - loài cua cạn độc bản mang lại nhiều bất ngờ cho du khách.
Nhờ chủ động chuyển hướng nuôi trái vụ, nhiều nông dân ở Cà Mau trúng lớn khi giá cá kèo thương phẩm vọt lên 350.000 đồng/kg, cao gấp đôi chính vụ.
Vượt qua nhiều sản phẩm quý, củ sâm Ngọc Linh hơn 35 năm tuổi đã giành ngôi vị cao nhất tại hội thi ở Đà Nẵng và được đấu giá 725 triệu đồng để gây quỹ xã hội.
Măng Đen Treehouse lọt top 5 đại diện Việt Nam tham gia giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới 2026 nhờ mô hình nghỉ dưỡng xanh độc đáo giữa núi rừng.
Sự trỗi dậy của các dòng kem giàu protein đang mở ra kỷ nguyên mới cho ngành thực phẩm, khi dinh dưỡng hòa quyện hoàn hảo cùng trải nghiệm vị giác.
Chỉ với vài điều chỉnh khéo léo về màu sắc, ánh sáng và chất liệu, bạn hoàn toàn có thể biến căn hộ nhỏ thành không gian sống sang trọng, tinh tế.
Sáng nay (28/7), giá vàng miếng SJC quay đầu giảm về mức 141,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới hơn 12 triệu đồng/lượng.
Lựa chọn đúng giống cỏ phủ nền không chỉ nâng tầm thẩm mỹ không gian sống mà còn giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức chăm sóc cho khoảng sân vườn.
Thay thế kim cương đắt đỏ, các mẫu nhẫn đá Moissanite giá rẻ bất ngờ thu hút lượng lớn người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử.
Kết quả kinh doanh quý II vượt kỳ vọng nhờ đòn bẩy World Cup đã giúp Coca-Cola tự tin nâng mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cho cả năm 2026.
Tận hưởng vẻ đẹp hoài cổ của vườn Korakuen, lâu đài Okayama cùng bảo tàng giới thiệu văn hóa Samurai và nghệ thuật gốm Bizen.