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[INFOGRAPHIC] Vì sao khách châu Âu đến Việt Nam tăng mạnh?

Kinh doanh - Địa ốc

[INFOGRAPHIC] Vì sao khách châu Âu đến Việt Nam tăng mạnh?

Khách châu Âu tăng bình quân 53,4%, trong khi Việt Nam vươn lên Top 4 điểm đến châu Á được khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất.

Thiên Anh
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