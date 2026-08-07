[INFOGRAPHIC] Vì sao khách châu Âu đến Việt Nam tăng mạnh?

Quy định quản lý chung cư theo niên hạn công trình không làm thay đổi bản chất quyền sở hữu, nhưng sẽ tạo ra 'cuộc chơi' mới trên thị trường bất động sản, từ cách định giá căn hộ, trách nhiệm của chủ đầu tư đến nghĩa vụ của cư dân.