Đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành rầm rộ thi công mở rộng gấp đôi

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ nút giao An Phú đến Vành đai 2 (phường An Phú, phường Long Trường) đang khẩn trương thi công để hoàn thành cuối năm nay.
Bộ Xây dựng: Đề xuất 6 tiêu chí xét thứ tự ưu tiên đầu tư mở rộng cao tốc
Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo về kết quả rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ.
Đề xuất tập trung mở rộng đoạn Hà Nội - TP HCM
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