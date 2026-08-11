Đặc sản xoài cát Hòa Lộc khẳng định giá trị trên thị trường

Thị trường trái cây nội địa ngày càng cạnh tranh gay gắt với sự xuất hiện của hàng loạt giống cây trồng mới lẫn hoa quả nhập khẩu. Tuy nhiên, các dòng nông sản đặc sản bản địa vẫn giữ vững chỗ đứng nhờ chất lượng vượt trội và giá trị thương hiệu lâu đời.

Trong số đó, xoài cát Hòa Lộc nổi lên như một điểm sáng của nông sản miền Tây Nam Bộ, duy trì sức mua ổn định và liên tục nằm trong nhóm đặc sản có giá trị kinh tế cao.

Ảnh minh hoạ.

Bên cạnh các giống xoài phổ biến trên thị trường như xoài keo, xoài Úc, xoài Thái hay xoài cát chu, xoài cát Hòa Lộc vẫn khẳng định được vị thế riêng biệt. Ở phân khúc hàng chọn lọc, loại xoài này đạt mức giá khoảng 100.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung các dòng xoài khác.

Về đặc điểm ngoại hình, xoài cát Hòa Lộc tương đối dễ nhận biết với quả to, dáng thuôn dài, phần thân tròn và đuôi hơi nhọn. Khi còn xanh, vỏ quả có màu xanh đặc trưng và chuyển sang màu vàng tươi khi chín. Những quả đạt chất lượng thường có màu vàng đều, cầm chắc tay và tỏa hương thơm rõ nét ở phần cuống.

Giá trị thương mại của xoài cát Hòa Lộc nằm ở lớp thịt quả dày dặn, mượt mà và hầu như không có xơ bên dưới lớp vỏ mỏng. Nhờ phần hạt tương đối nhỏ, người ăn có thể thưởng thức trọn vẹn phần thịt quả đầy đặn, đi kèm hương thơm dịu nhẹ, tự nhiên.

Về hương vị, xoài cát Hòa Lộc có độ ngọt đậm nhưng thanh, không gắt, phần thịt mọng nước, mềm và lưu lại hậu vị thơm lâu. Người tiêu dùng có thể ăn trực tiếp khi quả vừa chín tới để cảm nhận độ săn nhẹ của thịt quả, hoặc sử dụng những quả chín kỹ với phần thịt mềm dẻo hơn để làm sinh tố, nước ép và các món tráng miệng.

Giống xoài này xuất phát từ vùng đất Hòa Lộc, hiện thuộc xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp. Từ cây trồng quy mô hộ gia đình, người dân địa phương đã chọn lọc giống và áp dụng kỹ thuật chăm sóc để nâng cao chất lượng quả. Từ thị trường nội tỉnh, xoài cát Hòa Lộc dần được thương lái đưa đến các đô thị lớn và hiện được phân phối rộng rãi qua hệ thống cửa hàng trái cây cùng các kênh bán hàng trực tuyến.

Mùa thu hoạch chính của xoài cát Hòa Lộc diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm. Để đáp ứng nhu cầu thị trường quanh năm, nhiều nhà vườn đã áp dụng kỹ thuật xử lý ra hoa trái vụ. Cây xoài phát triển tốt nhất trên đất phù sa hoặc đất cát pha thịt tơi xốp, thoát nước tốt, thường được xuống giống vào đầu mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 7. Giá bán trên thị trường phụ thuộc vào mùa vụ, kích thước và tỷ lệ đồng đều của quả.