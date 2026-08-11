Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Đặc sản xoài cát Hòa Lộc khẳng định giá trị trên thị trường

Xoài cát Hòa Lộc đặc sản Đồng Tháp khẳng định chỗ đứng trên thị trường nhờ quy trình và chất lượng quả vượt trội.

Bảo Châu

Thị trường trái cây nội địa ngày càng cạnh tranh gay gắt với sự xuất hiện của hàng loạt giống cây trồng mới lẫn hoa quả nhập khẩu. Tuy nhiên, các dòng nông sản đặc sản bản địa vẫn giữ vững chỗ đứng nhờ chất lượng vượt trội và giá trị thương hiệu lâu đời.

Trong số đó, xoài cát Hòa Lộc nổi lên như một điểm sáng của nông sản miền Tây Nam Bộ, duy trì sức mua ổn định và liên tục nằm trong nhóm đặc sản có giá trị kinh tế cao.

nguon-goc-xoai-cat-hoa-loc-va-cach-chon-xoai-cat-hoa-loc-tuoi-ngon-202302251347125690.jpg
Ảnh minh hoạ.

Bên cạnh các giống xoài phổ biến trên thị trường như xoài keo, xoài Úc, xoài Thái hay xoài cát chu, xoài cát Hòa Lộc vẫn khẳng định được vị thế riêng biệt. Ở phân khúc hàng chọn lọc, loại xoài này đạt mức giá khoảng 100.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung các dòng xoài khác.

Về đặc điểm ngoại hình, xoài cát Hòa Lộc tương đối dễ nhận biết với quả to, dáng thuôn dài, phần thân tròn và đuôi hơi nhọn. Khi còn xanh, vỏ quả có màu xanh đặc trưng và chuyển sang màu vàng tươi khi chín. Những quả đạt chất lượng thường có màu vàng đều, cầm chắc tay và tỏa hương thơm rõ nét ở phần cuống.

Giá trị thương mại của xoài cát Hòa Lộc nằm ở lớp thịt quả dày dặn, mượt mà và hầu như không có xơ bên dưới lớp vỏ mỏng. Nhờ phần hạt tương đối nhỏ, người ăn có thể thưởng thức trọn vẹn phần thịt quả đầy đặn, đi kèm hương thơm dịu nhẹ, tự nhiên.

xoai-cat-hoa-loc-5-min.jpg

Về hương vị, xoài cát Hòa Lộc có độ ngọt đậm nhưng thanh, không gắt, phần thịt mọng nước, mềm và lưu lại hậu vị thơm lâu. Người tiêu dùng có thể ăn trực tiếp khi quả vừa chín tới để cảm nhận độ săn nhẹ của thịt quả, hoặc sử dụng những quả chín kỹ với phần thịt mềm dẻo hơn để làm sinh tố, nước ép và các món tráng miệng.

Giống xoài này xuất phát từ vùng đất Hòa Lộc, hiện thuộc xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp. Từ cây trồng quy mô hộ gia đình, người dân địa phương đã chọn lọc giống và áp dụng kỹ thuật chăm sóc để nâng cao chất lượng quả. Từ thị trường nội tỉnh, xoài cát Hòa Lộc dần được thương lái đưa đến các đô thị lớn và hiện được phân phối rộng rãi qua hệ thống cửa hàng trái cây cùng các kênh bán hàng trực tuyến.

Mùa thu hoạch chính của xoài cát Hòa Lộc diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm. Để đáp ứng nhu cầu thị trường quanh năm, nhiều nhà vườn đã áp dụng kỹ thuật xử lý ra hoa trái vụ. Cây xoài phát triển tốt nhất trên đất phù sa hoặc đất cát pha thịt tơi xốp, thoát nước tốt, thường được xuống giống vào đầu mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 7. Giá bán trên thị trường phụ thuộc vào mùa vụ, kích thước và tỷ lệ đồng đều của quả.

Mời quý độc giả xem video: Chuyển đổi số thúc đẩy nông nghiệp bền vững/ Nguồn: VTV24
#xoài cát Hòa Lộc #Đồng Tháp #đặc sản #trái cây #nông sản #miền Tây

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Xuất khẩu mít thu gần 68 triệu USD, mở rộng đường sang Trung Quốc

Sở hữu lợi thế về chất lượng cùng việc được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, trái mít đang khẳng định vị thế tiềm năng của nông sản Việt.

Hoạt động xuất khẩu mít của Việt Nam vừa ghi nhận những tín hiệu vô cùng khởi sắc trong giai đoạn giữa năm 2026. Theo dữ liệu mới nhất từ Cục Hải quan Việt Nam, tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này trong quý II/2026 đã cán mốc 67,528 triệu USD, tăng trưởng 27,2% so với cùng kỳ năm 2025 và nhích nhẹ 2,8% so với quý I.

Hiện tại, mít đóng góp khoảng 3% vào tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành và xếp vị trí thứ 5 trong nhóm hàng rau quả. Đáng chú ý, các mặt hàng mít chế biến sâu cũng đạt được bước tiến ấn tượng khi thu về hơn 10 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Loạt doanh nghiệp bị hủy tư cách đại chúng, thị trường tài chính biến động

Nhiều doanh nghiệp tên tuổi bị hủy tư cách đại chúng do vướng quy định, giữa lúc bức tranh kinh doanh và hoạt động phát hành cổ phiếu có nhiều xáo trộn.

Thị trường chứng khoán ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi hàng loạt doanh nghiệp lớn chính thức bị hủy tư cách công ty đại chúng do không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định. Trong khi đó, giao dịch trả cổ tức diễn ra sôi động với 20 doanh nghiệp chốt quyền trong tuần, gồm 16 công ty chi trả bằng tiền mặt từ 3% đến 100% và 4 công ty thực hiện trả bằng cổ phiếu.

Nguyên nhân hàng đầu khiến nhiều tên tuổi lớn rời khỏi danh sách công ty đại chúng xuất phát từ cơ cấu cổ đông bị cô đặc. Công ty CP Cảng Sài Gòn (mã chứng khoán: SGP) đã gửi văn bản báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc không còn đạt điều kiện đại chúng.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Dấu ấn nghệ thuật trong các bộ sưu tập bánh Trung thu cao cấp 2026

Nhắm vào phân khúc quà tặng cao cấp, dòng bánh thủ công của các khách sạn 5 sao gây chú ý nhờ nguyên liệu thượng hạng gắn liền với câu chuyện văn hóa.

Dù còn hơn hai tháng nữa mới tới Tết Trung thu, thị trường bánh Trung thu cao cấp năm 2026 đã sớm bước vào giai đoạn sôi động. Nhằm đáp ứng nhu cầu biếu tặng sang trọng của các tổ chức, doanh nghiệp và đối tác lớn, các khách sạn 5 sao tại TP.HCM và Hà Nội đã nhanh chóng giới thiệu những bộ sưu tập bánh Trung thu độc bản, đồng thời ghi nhận lượng đơn đặt hàng sớm tăng trưởng ấn tượng.

0c8cce2bcbc9495ebdcba2fb6e7228fd-110751.jpg
(Ảnh: Hôtel Des Arts Saigon)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới