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Kinh doanh - Địa ốc

Giống sầu riêng cao cấp Musang King rớt giá kỷ lục tại vườn

Từng là loại sầu riêng cao cấp có mức giá đắt đỏ bậc nhất thị trường, giống sầu riêng Musang King tại Việt Nam hiện đang rơi vào chu kỳ rớt giá chưa từng có.

Bảo Châu

Mùa thu hoạch năm nay đang mang lại nhiều nỗi lo hơn là niềm vui cho các hộ trồng sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên. Từng là dòng sản phẩm mang lại lợi nhuận vượt trội, sầu riêng Musang King hiện ghi nhận mức giá sụt giảm nghiêm trọng trên mọi kênh phân phối.

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Ảnh minh hoạ

Khảo sát tại các nhà vườn ở Đắk Lắk, nhiều chủ trang trại đứng ngồi không yên khi giá sầu riêng Musang King tại vườn đổ đèo xuống chỉ còn khoảng 70.000 đồng/kg. Đây là mức sụt giảm rất sâu bởi những năm trước, loại quả cao cấp này luôn duy trì mức giá ổn định trên 100.000 đồng/kg.

Tình hình giảm nhiệt cũng thể hiện rõ nét trên không gian số, tại các hội nhóm sỉ lẻ trái cây và chợ đầu mối online, mặt bằng giá sỉ sầu riêng Musang King được chào bán với mức giá cạnh tranh chưa từng thấy để nhanh chóng đẩy hàng. Ngay cả các hệ thống cửa hàng trái cây nhập khẩu cao cấp cũng hạ giá bán lẻ loại sầu vốn có định vị đắt đỏ này.

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Sầu riêng Musang King được chào bán với mức giá cạnh tranh chưa từng thấy. (Ảnh chụp màn hình)

Lý giải về thực trạng này dưới góc độ thị trường, chị Minh Thúy, một thương lái có nhiều năm kinh nghiệm thu mua sầu riêng tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, chia sẻ với phóng viên ZNews rằng có hai nguyên nhân lớn tác động trực tiếp đến đợt sụt giá này.

Thứ nhất, thời tiết mưa nhiều kéo dài trong giai đoạn thu hoạch khiến tỷ lệ sầu riêng bị sượng nước tăng cao, dẫn đến chất lượng trái không đồng đều. Thứ hai, việc sầu riêng tại các vùng trồng trọng điểm khác như Lâm Đồng, Đồng Nai đồng loạt vào chính vụ đã tạo ra áp lực dội chợ cực kỳ lớn, kéo giá sầu riêng Musang King tại Đắk Lắk giảm từ 30% đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toàn thị trường sụt giá, sầu riêng bình dân cũng lao đao

Mặt bằng giá sầu riêng đang ở mức thấp nhất kể từ khi giống sầu riêng ngoại nhập này được trồng thương mại tại Việt Nam. Đối với sầu riêng Musang King, loại đạt chuẩn xuất khẩu hiện chỉ được thu mua quanh mức 60.000-70.000 đồng/kg. Những lô hàng có chất lượng trung bình hoặc kích thước không đạt chuẩn thậm chí rớt xuống dưới 50.000 đồng/kg. Con số này trái ngược hoàn toàn với mức giá hoàng kim từ 100.000-150.000 đồng/kg của những năm trước.

Cơn bão rớt giá không chừa một ai khi các giống sầu riêng bình dân và phổ biến khác cũng chịu chung số phận. Sầu riêng Thái Monthong loại 1 hiện dao động quanh mốc 62.000 đồng/kg, trong khi loại B giảm sâu xuống chỉ còn từ 46.000 đến 56.000 đồng/kg. Tương tự, sầu riêng Ri6 ghi nhận mức giảm mạnh khoảng 30% so với năm ngoái khi loại A chỉ còn 45.000 đồng/kg, loại B ở mức 35.000 đồng/kg và loại C chạm đáy với giá 20.000 đồng/kg.

Xu hướng chung của thị trường quốc tế

Tình trạng dư cung và rớt giá không chỉ là câu chuyện riêng của Việt Nam mà đang diễn ra tại các thủ phủ sầu riêng lớn trong khu vực. Tại Malaysia, quê hương của giống Musang King, giá bán loại trái cây này đã giảm hơn một nửa, hiện dao động dưới mốc 30 ringgit (tương đương khoảng 190.000 đồng/kg), so với mức 60-80 ringgit cùng kỳ năm trước. Trước áp lực dư thừa nguồn cung, chính phủ Malaysia đã phải chủ động làm việc với phía Trung Quốc nhằm đẩy mạnh các nghị định thư xuất khẩu và kích cầu tiêu thụ.

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định, kỷ nguyên độc quyền giá cao của Musang King đang dần khép lại. Khi diện tích canh tác liên tục mở rộng và các quốc gia nhập khẩu ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật, rào cản chất lượng sẽ là thước đo quyết định. Dù vẫn là phân khúc sầu riêng cao cấp, Musang King buộc phải chấp nhận một mặt bằng giá thực tế và cạnh tranh hơn trong giai đoạn tới.

Mời quý độc giả xem video: Sầu riêng ‘hai giá’: khi tiêu chuẩn là thước đo duy nhất/ Nguồn: VTV24
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