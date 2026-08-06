Concert BIGBANG Hà Nội, đơn vị tổ chức cảnh báo lừa đảo "vé nội bộ"

Trước sức nóng của concert BIGBANG, đơn vị tổ chức lên tiếng bác bỏ thông tin có "vé nội bộ" và khuyến cáo khán giả cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo

Trước thềm mở bán vé cho đại sự kiện âm nhạc BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI, tình trạng lừa đảo dưới hình thức rao bán "vé nội bộ" đang bùng nổ mạnh mẽ trên các mạng xã hội. Nhằm bảo vệ quyền lợi người hâm mộ, đơn vị tổ chức chương trình tại Việt Nam đã phát đi thông báo chính thức để làm rõ và cảnh báo về các rủi ro liên quan.

Sự trở lại của BIGBANG sau 9 năm biến đây trở thành một trong những sự kiện được săn đón nhất. (Ảnh: Coachella)

Cụ thể, đơn vị tổ chức khẳng định toàn bộ vé thương mại cho hai đêm diễn vào ngày 24 và 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ được phân phối công khai và duy nhất trên nền tảng CTicket. Đơn vị tổ chức nhấn mạnh không tồn tại bất kỳ nguồn "vé nội bộ", "suất đối tác", "vé nhân viên" hay dịch vụ "giữ chỗ trước" nào như những thông tin quảng cáo đang lan truyền.

Sự trở lại của BIGBANG sau 9 năm cùng mốc kỷ niệm 20 năm hoạt động đã khiến nhu cầu sở hữu vé tăng vọt, biến đây trở thành một trong những sự kiện được săn đón nhất trong năm.

Lợi dụng tâm lý muốn chắc chắn có suất tham dự mà không phải xếp hàng chờ đợi, nhiều đối tượng đã đăng bài cam kết "bao camp thành công", "đảm bảo đúng khu đúng hàng" hoặc bán vé "giá nội bộ" với mức chênh lệch cao gấp nhiều lần giá niêm yết để yêu cầu người mua đặt cọc tiền mặt.

Thực chất, chiêu trò "giả danh vé nội bộ" được dựng lên nhằm tạo độ tin cậy ảo cho người bán. Phần lớn những cá nhân này vẫn phải tự tham gia săn vé trên hệ thống chung như bao khán giả khác. Nếu thành công, họ bán lại với giá cắt cổ để ăn chênh lệch; nếu thất bại, người chịu thiệt hại tài chính và mất cơ hội xem concert hoàn toàn là người hâm mộ đã chuyển khoản trước.

sự kiện âm nhạc BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đơn vị tổ chức khuyến cáo khán giả cần hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không giao dịch chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của các bên trung gian để tránh bẫy lừa đảo và chỉ thực hiện mua vé qua kênh chính thức theo đúng lịch trình đã công bố.