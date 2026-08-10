Loạt doanh nghiệp bị hủy tư cách đại chúng, thị trường tài chính biến động

Nhiều doanh nghiệp tên tuổi bị hủy tư cách đại chúng do vướng quy định, giữa lúc bức tranh kinh doanh và hoạt động phát hành cổ phiếu có nhiều xáo trộn.

Thị trường chứng khoán ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi hàng loạt doanh nghiệp lớn chính thức bị hủy tư cách công ty đại chúng do không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định. Trong khi đó, giao dịch trả cổ tức diễn ra sôi động với 20 doanh nghiệp chốt quyền trong tuần, gồm 16 công ty chi trả bằng tiền mặt từ 3% đến 100% và 4 công ty thực hiện trả bằng cổ phiếu.

Nguyên nhân hàng đầu khiến nhiều tên tuổi lớn rời khỏi danh sách công ty đại chúng xuất phát từ cơ cấu cổ đông bị cô đặc. Công ty CP Cảng Sài Gòn (mã chứng khoán: SGP) đã gửi văn bản báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc không còn đạt điều kiện đại chúng.

(Ảnh: Cảng Sài Gòn)

Hiện nhóm cổ đông nhỏ lẻ (dưới 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn) chỉ nắm giữ hơn 18 triệu cổ phiếu, tương đương 8,35% vốn điều lệ - không đạt ngưỡng tối thiểu 10% theo quy định. Dù vậy, tình hình kinh doanh nửa đầu năm nay của SGP vẫn khả quan với doanh thu đạt hơn 579 tỷ đồng (tăng gần 8%) và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 275 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ).

Một trường hợp đáng chú ý khác là Công ty CP Tập đoàn Golden Gate - đơn vị vận hành hơn 600 cửa hàng ẩm thực thuộc các chuỗi Kichi-Kichi, GoGi House, Manwah, The Coffee House.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của đơn vị này do chưa thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đồng thời chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Dù vướng thủ tục, Golden Gate vẫn đặt mục tiêu tài chính kỷ lục trong lịch sử 20 năm hoạt động với doanh thu dự kiến 9.814 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.202 tỷ đồng.

Cùng chung lý do tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nhỏ lẻ thấp hơn quy định, Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam (mã chứng khoán: DMS) cũng bị hủy tư cách đại chúng. Tính đến cuối năm ngoái, DMS chỉ có 166 cổ đông. Trong đó, Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí nắm 51%, Công ty TNHH Nguyên liệu Omanco Việt Nam giữ 16,44%, ông Hoàng Nam Long nắm 24,22%, và lượng cổ phiếu của các cổ đông nhỏ lẻ chỉ chiếm 8,34% vốn điều lệ.

Trước đó, vào cuối tháng 4, Công ty CP In Hàng không (mã chứng khoán: IHK) cũng bị hủy tư cách công ty đại chúng vì không đáp ứng điều kiện về vốn. Tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của IHK chỉ đạt hơn 24 tỷ đồng, không đạt mức tối thiểu 30 tỷ đồng theo quy định pháp luật.

Ở diễn biến khác, Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mã chứng khoán: PAP) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 27/8 để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 trong tháng 9 tại Đồng Nai, dù chưa công bố chương trình họp cụ thể.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình tài chính của Cảng Phước An liên tục chìm trong thua lỗ kể từ khi đưa phân khu đầu của dự án vào vận hành từ quý IV/2024. Riêng quý II năm nay, PAP đạt doanh thu 152 tỷ đồng (tăng 697%), nhưng lỗ sau thuế 110 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 125 tỷ đồng). Do kinh doanh dưới giá vốn, PAP đã trải qua 7 quý lỗ liên tiếp: quý IV/2024 lỗ 24 tỷ đồng; quý I/2025 lỗ 123 tỷ đồng; quý II/2025 lỗ 125 tỷ đồng; quý III/2025 lỗ 131 tỷ đồng; quý IV/2025 lỗ 126 tỷ đồng và quý I/2026 lỗ hơn 122 tỷ đồng.

(Ảnh: Phuoc An Port)

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, PAP đạt doanh thu 247 tỷ đồng (tăng 754%), nhưng chịu khoản lỗ sau thuế 223 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 248 tỷ đồng). Đến ngày 30/6/2026, tổng lỗ lũy kế của PAP đã chạm mốc 769 tỷ đồng, ngốn mất 21% vốn điều lệ của công ty.

Cũng liên quan đến hoạt động huy động vốn, Công ty CP Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) vừa thông qua phương án xử lý số cổ phiếu dư thừa trong đợt chào bán ra công chúng. Ban đầu, F88 chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu với giá 71.000 đồng/cổ phiếu, nhưng kết thúc đợt thu tiền chỉ có hơn 11 triệu cổ phiếu được nhà đầu tư mua và nộp tiền.

Đối với hơn 11 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết, F88 sẽ tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác cùng mức giá 71.000 đồng/cổ phiếu, đi kèm điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.