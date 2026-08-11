Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Sân bay Liên Khương trở lại hoạt động, cú hích cho du lịch Lâm Đồng

Sau hơn 5 tháng tạm ngừng vận hành, sân bay Liên Khương sẵn sàng mở cửa từ ngày 19/8, giúp nối lại hàng loạt chặng bay, tạo động lực cho kinh tế địa phương.

Bảo Châu

Sau hơn 5 tháng tạm ngừng vận hành để nâng cấp đường cất hạ cánh cùng hệ thống đường lăn, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đang hoàn thiện những khâu kiểm tra cuối cùng nhằm sẵn sàng đón khách trở lại từ ngày 19/8.

Việc tái khởi động toàn bộ hoạt động không chỉ nâng cao năng lực tiếp nhận tàu bay mà còn đánh dấu sự trở lại của hạ tầng giao thông huyết mạch, hứa hẹn đem lại không khí mới và tạo động lực cho ngành du lịch địa phương trong giai đoạn nửa cuối năm.

d2-17690049321922116003676png.jpg
Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đang hoàn thiện những khâu kiểm tra cuối cùng nhằm sẵn sàng đón khách trở lại từ ngày 19/8. (Ảnh: ACV)

Nhằm chuẩn bị cho ngày đón khách trở lại, các đơn vị vận tải hàng không đã nhanh chóng thiết lập lại lịch bay. Dự kiến trong ngày đầu tiên mở cửa, sân bay sẽ điều phối khoảng 36 đến 40 chuyến bay đi và đến, đáp ứng nhu cầu di chuyển của gần 6.800 hành khách.

Tổng lượng khách lưu thông qua cảng trong 4 tháng còn lại của năm 2026 ước tính đạt khoảng 816.000 lượt, mang lại nguồn thu lớn cho chuỗi cung ứng dịch vụ tại địa phương.

Về mạng lưới đường bay trong nước, các đường bay kết nối Đà Lạt với hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP.HCM sẽ tăng mật độ lên 7 đến 8 chuyến mỗi ngày cho mỗi chiều. Cùng với đó, các đường bay nối tới Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh và Cần Thơ cũng được tái lập với tần suất hợp lý nhằm phục vụ hành khách đi lại, thương mại và tham quan.

Đối với các chặng bay quốc tế, chặng Đà Lạt - Kuala Lumpur dự kiến vận hành trở lại vào ngày 2/9 tới với quy mô 4 chuyến mỗi tuần. Song song với đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng chính quyền tỉnh Lâm Đồng và các đối tác hàng không đang tích cực đàm phán để sớm khôi phục các đường bay nối với Thái Lan, Hàn Quốc, đồng thời nghiên cứu khả năng mở thêm tuyến mới kết nối Singapore và Nhật Bản.

Việc khôi phục hạ tầng hàng không được đánh giá là mắt xích quan trọng giúp ngành du lịch Lâm Đồng tăng tốc. Giao thông thuận tiện tạo cơ sở để các công ty lữ hành, khách sạn và khu nghỉ dưỡng đẩy mạnh liên kết vùng, tung ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Trong bối cảnh địa phương sắp bước vào mùa lễ hội và chuỗi sự kiện kích cầu cuối năm, việc mở rộng quy mô khai thác bay sẽ giúp Lâm Đồng thu hút lượng lớn du khách, thúc đẩy đà tăng trưởng chung của toàn ngành dịch vụ.

Mời quý độc giả xem video: Lâm Đồng: Khởi nghiệp từ du lịch bản làng/ Nguồn: VTV24
#sân bay Liên Khương #cảng hàng không #Cảng Liên Khương #đường bay #du lịch #Lâm Đồng

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Du lịch Khánh Hòa bứt phá doanh thu, nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn khách quốc tế

Thu hơn 82.000 tỷ đồng trong 7 tháng năm 2026, du lịch Khánh Hòa tiếp tục đổi mới sản phẩm, hạ tầng và công nghệ để phục hồi các thị trường quốc tế.

Ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong 7 tháng đầu năm 2026 khi đón hơn 15 triệu lượt khách, mang lại tổng doanh thu ước đạt hơn 82.000 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước. Động lực lớn nhất giúp địa phương duy trì sức nóng đến từ chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch diễn ra liên tục.

10-dia-diem-du-lich-noi-tieng-nhat-tai-tinh-khanh-hoa-202309261520584239.jpg
Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Loạt doanh nghiệp bị hủy tư cách đại chúng, thị trường tài chính biến động

Nhiều doanh nghiệp tên tuổi bị hủy tư cách đại chúng do vướng quy định, giữa lúc bức tranh kinh doanh và hoạt động phát hành cổ phiếu có nhiều xáo trộn.

Thị trường chứng khoán ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi hàng loạt doanh nghiệp lớn chính thức bị hủy tư cách công ty đại chúng do không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định. Trong khi đó, giao dịch trả cổ tức diễn ra sôi động với 20 doanh nghiệp chốt quyền trong tuần, gồm 16 công ty chi trả bằng tiền mặt từ 3% đến 100% và 4 công ty thực hiện trả bằng cổ phiếu.

Nguyên nhân hàng đầu khiến nhiều tên tuổi lớn rời khỏi danh sách công ty đại chúng xuất phát từ cơ cấu cổ đông bị cô đặc. Công ty CP Cảng Sài Gòn (mã chứng khoán: SGP) đã gửi văn bản báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc không còn đạt điều kiện đại chúng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới