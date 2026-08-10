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Kinh doanh - Địa ốc

Dấu ấn nghệ thuật trong các bộ sưu tập bánh Trung thu cao cấp 2026

Nhắm vào phân khúc quà tặng cao cấp, dòng bánh thủ công của các khách sạn 5 sao gây chú ý nhờ nguyên liệu thượng hạng gắn liền với câu chuyện văn hóa.

Bảo Châu

Dù còn hơn hai tháng nữa mới tới Tết Trung thu, thị trường bánh Trung thu cao cấp năm 2026 đã sớm bước vào giai đoạn sôi động. Nhằm đáp ứng nhu cầu biếu tặng sang trọng của các tổ chức, doanh nghiệp và đối tác lớn, các khách sạn 5 sao tại TP.HCM và Hà Nội đã nhanh chóng giới thiệu những bộ sưu tập bánh Trung thu độc bản, đồng thời ghi nhận lượng đơn đặt hàng sớm tăng trưởng ấn tượng.

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(Ảnh: Hôtel Des Arts Saigon)

Sức hút của dòng bánh Trung thu cao cấp đến từ quy trình chế biến thủ công khép kín tại chỗ, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt, kết hợp cùng câu chuyện di sản văn hóa và bao bì sang trọng.

Khách sạn Hà Nội Daewoo

Tọa lạc tại Thủ đô, Khách sạn Hà Nội Daewoo đánh dấu chặng đường 30 năm gắn bó với ẩm thực Hà Thành bằng bộ sưu tập “Nguyệt Hạ Mộc Lan”. Bộ sản phẩm gồm 6 vị bánh tinh tuyển, duy trì các hương vị di sản như hạt sen, trà xanh, hạt chia, việt quất, đồng thời ra mắt hai hương vị mới là nhân hạt điều béo bùi và thập cẩm thượng hạng gồm 16 nguyên liệu phối trộn kỳ công.

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(Ảnh: Hà Nội Daewoo Hotel)

Sản phẩm được phân phối tại sảnh khách sạn và hệ thống Brodard Gourmet, đi kèm chương trình chiết khấu 20% cho khách thanh toán trước ngày 27/08/2026 và ưu đãi đến 30% cho đơn hàng lớn.

Novotel Hà Nội Thái Hà

Tại Novotel Hà Nội Thái Hà, bộ sưu tập “Nguyệt Sắc Hoa Niên” gây ấn tượng khi rũ bỏ sắc xanh nhận diện quen thuộc để khoác lên mình gam màu xanh cốm dịu mát của thu Hà Nội, sử dụng chất liệu vỏ hộp thân thiện với môi trường.

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(Ảnh: Novotel Hà Nội Thái Hà)

Bộ sưu tập gồm ba phiên bản: “Hoa Ảnh” giá 968.000 đồng (4 bánh 120g), “Nguyệt Hồ” giá 1.238.000 đồng (6 bánh 80g) và bản VIP “Vĩnh Sắc” giá 1.868.000 đồng. Thực khách có thể thưởng thức 6 hương vị kết hợp giữa cổ truyền và hiện đại như Thập cẩm yến xào, Sen hạt chia trứng muối, Cốm xoài hồ đào hay Than tre phô mai.

Hilton Saigon

Khép lại khu vực miền Bắc để tiến vào thị trường phía Nam, Hilton Saigon lấy cảm hứng từ vầng trăng phản chiếu trên sông Sài Gòn để sáng tạo nên bộ sưu tập “Bội Nguyệt Lưu”.

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(Ảnh: Hilton Saigon)

Thương hiệu mang đến hai lựa chọn mang đậm hơi thở đương đại: bản tiêu chuẩn “Dạ Lam” sắc xanh đêm kết hợp ánh vàng (gồm 4 bánh và 1 hộp trà, giá từ 1.488.000 đồng) và bản cao cấp “Thượng Nguyệt” mang sắc xanh ngọc lục bảo (gồm 4 bánh và 1 chai vang đỏ, giá từ 1.888.000 đồng). Bốn vị bánh nổi bật gồm hải sản sốt XO, gà quay sốt jambon, đậu đỏ trứng muối và than tre trà xanh hai loại hạt, kèm dịch vụ cá nhân hóa bao bì cho đơn hàng lớn.

JW Marriott hotel & Suites Saigon

JW Marriott Hotel & Suites Saigon lại lựa chọn hình tượng các chu kỳ trăng để gửi gắm vào bộ sưu tập “Nguyệt Phục Minh”. Hai phiên bản “Thanh Nguyệt” và “Ánh Nguyệt” (giá từ 1.688.000 đồng/hộp) gồm 4 bánh 180g mang các vị đặc trưng như đậu xanh kim sa ít ngọt, hạt sen ít ngọt, thập cẩm đặc biệt và sò điệp thượng hạng.

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(Ảnh: JW Marriott Hotel & Suites Saigon)

Trong khi đó, phiên bản thượng hạng “Minh Nguyệt” (giá từ 2.888.000 đồng/hộp) gồm 8 bánh 100g với các sáng tạo như yến sào, lá dứa hạt sen, hạt lanh kết hợp cùng trà Shan Tuyết hoặc Thiết Quan Âm. Đơn vị này đang áp dụng mức chiết khấu 10% cho đơn đặt sớm trước ngày 15/09/2026, cùng ưu đãi riêng cho hội viên Marriott Bonvoy và Club Marriott.

Hôtel des Arts Saigon

Tạo nên một không gian nghệ thuật đa giác quan, Hôtel des Arts Saigon giới thiệu bộ sưu tập “Muse des Arts” nhằm tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam. Hộp bánh được thiết kế như một chiếc hộp trang sức bằng sơn mài mỹ nghệ màu xanh lá xô thơm, lót nhung sang trọng.

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(Ảnh: Hôtel Des Arts Saigon)

Bên trong chứa 4 vị bánh 180g gồm Hải sản Hồng Kông, Hoa cúc kỷ tử, Hạt sen lá dứa và Trà xanh đậu đỏ. Khách hàng có thể lựa chọn dòng Deluxe Charm (4 bánh) hoặc Premium Allure (4 bánh kèm trà) với mức giá từ 2.288.000 đến 2.488.000 đồng khi trải nghiệm trực tiếp tại sảnh khách sạn đến hết ngày 25/09.

Mời quý độc giả xem video: Các dịch vụ đón dịp lễ Trung thu tất bật vào mùa/ Nguồn: VTV24
#bánh trung thu #cao cấp #khách sạn #ẩm thực #quà tặng #văn hóa Việt

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