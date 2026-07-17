Rau bí ngô bỗng đắt hàng nhờ giá bình dân

Từng là loại rau bình dân ít người để mắt, rau bí ngô giờ đây trở thành mặt hàng đắt khách tại các chợ truyền thống lẫn siêu thị nhờ mức giá bình dân và bảng thành phần dinh dưỡng vượt trội cho sức khỏe.

Mùa hè đến cũng là lúc loại rau này bước vào độ tươi ngon và được bày bán rầm rộ tại các chợ dân sinh, siêu thị cũng như các cửa hàng rau sạch. Loại rau vốn mộc mạc ở các vùng quê nay lại đang khẳng định vị thế vững chắc trong thực đơn của các gia đình nhờ hương vị thanh mát, dễ ăn và giá cả vô cùng phải chăng.

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Khảo sát tại các chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, giá rau bí khá mềm, dao động từ 10.000-15.000 đồng một mớ, tương đương khoảng 15.000-45.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại các hệ thống siêu thị hay cửa hàng thực phẩm hữu cơ, ngọn bí tươi đã được sơ chế, đóng gói sạch sẽ có giá nhỉnh hơn, dao động khoảng 36.000-70.000 đồng cho một túi 500g.

Chia sẻ về sức hút của loại rau này, các tiểu thương, cho biết từ đầu mùa đến nay, rau bí luôn nằm trong nhóm những loại rau xanh có tốc độ tiêu thụ nhanh. Chia sẻ với PV Tri thức & Cuộc sống, chị Hạnh, một tiểu thương bán tại rau quả tại quận Cầu Giấy cho biết: "Loại rau này trước đây vốn chỉ được coi là món ăn phụ, ít ai chú ý thu hoạch bán nhiều so với các loại rau phổ biến khác, nhưng hiện nay nhu cầu thị trường tăng. Khách mua buôn hay mua lẻ đều chuộng vì rau có tính mát, dễ chế biến lại có giá thành vô cùng bình ổn, hầu như không bị biến động mạnh ngay cả vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm".

Đồng quan điểm với người bán, chị Quỳnh Anh, một khách mua hàng tại quận Cầu Giấy chia sẻ với PV Tri thức & Cuộc sống cho biết: "Gia đình mình trước đây quanh thường chỉ quanh quẩn ăn mấy loại rau quen thuộc như rau muống, rau cải. Vì muốn thay đổi khẩu vị và thử nhiều loại rau khác nhau cho mâm cơm phong phú hơn, nên gần đây mình thường chọn mua rau bí đỏ về chế biến. Với mức giá chỉ mười mấy nghìn một mớ ở chợ, đây vừa là lựa chọn cực kỳ tiết kiệm, vừa là cách đổi vị rất tốt cho cả nhà".

Bên cạnh đó, người mua rau tại chợ cũng truyền tai nhau cách để chọn được một mớ rau chất lượng, chị Quỳnh Anh chia sẻ: "Nên chọn những mớ rau có phần ngọn dày, màu xanh tươi thay vì những bó có lá quá sẫm màu vì dễ là rau bón nhiều đạm. Những mớ rau ngon thường có tay cuốn gầy, dài và khi bẻ thử phần cuống thấy có độ giòn và mọng nước nhẹ".

Đặc biệt, chị cũng khuyên người tiêu dùng không nên chọn mua các loại rau bí đã tước sẵn bán ngoài chợ, bởi dù tiết kiệm thời gian nhưng rau tước sẵn rất nhanh bị mất nước, dễ nhiễm khuẩn làm rau bị nhớt và hao hụt lượng lớn vitamin tự nhiên trong quá trình bảo quản.

Không chỉ dừng lại ở một món ăn đưa cơm, rau bí ngô còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể. Với hàm lượng sắt và kẽm dồi dào, loại rau này hỗ trợ quá trình sản sinh hồng cầu, giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu và củng cố hệ miễn dịch.

Đồng thời, nhờ chứa lượng kali, chất xơ cùng các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, rau bí giúp cơ thể ổn định huyết áp, giảm lượng cholesterol xấu và bảo vệ hệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, sự kết hợp của vitamin A, vitamin C và đồng trong rau bí còn kích thích cơ thể tăng sinh collagen tự nhiên, giúp nuôi dưỡng làn da săn chắc, làm chậm quá trình lão hóa và hạn chế tối đa tác hại từ ánh nắng mặt trời. Thói quen ăn rau bí thường xuyên cũng mang lại hệ xương khớp và răng chắc khỏe nhờ hàm lượng canxi cùng phốt pho vô cùng phong phú.

Không những vậy, lượng chất xơ dồi dào trong rau giúp thúc đẩy nhu động ruột hoạt động trơn tru để ngăn ngừa táo bón hiệu quả, trong khi hoạt chất vitamin B6 lại có tác dụng kháng viêm và làm dịu nhanh các cơn đau khớp cho người bệnh viêm khớp dạng thấp.